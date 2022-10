Mỹ: Người đàn ông khỏa thân làm điều này gây náo loạn du khách

Người đàn ông khỏa thân gây náo loạn ga tàu điện ngầm New York. (Video: Daily Mail)

Người khỏa thân quậy phá trên tàu điện ngầm New York, Mỹ

Một vụ việc gây cảnh náo loạn trên tàu điện ngầm New York, được báo chí đưa tin ngày 3/10.

Theo hình ảnh ghi tại ga tàu điện ngầm (metro) Union Square ở trung tâm Manhattan, New York, khi thấy một người đàn ông khỏa thân nằm trên sân ga, các nhân viên MTA (Cơ quan Giao thông đô thị) đã cố gắng kiềm chế anh ta. Nhưng người đàn ông khỏa thân tìm mọi cách lẩn trốn.

Người đàn ông khỏa thân được phát hiện nằm tại ga tàu điện ngầm (metro) Union Square ở trung tâm Manhattan, New York, Mỹ. (Ảnh: DM)

Người đàn ông khỏa thân sau đó gây náo loạn, khi chạy vào một toa tàu điện ngầm đông khách. (Ảnh: DM)

Bất ngờ người đàn ông khỏa thân chạy vào một toa tàu điện ngầm đang đông khách, khiến nhiều người la hét hoảng sợ và chạy sang toa khác. Sau khi gây náo loạn trên toa tàu, người đàn ông khỏa thân mới chịu trở lại sân ga.

Về tình trạng này, Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết: Tính tới cuối tháng 9 họ đã nhận được số cuộc gọi 911 tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, báo cáo về các vụ quậy phá, gây náo loạn của những người bị nghi là rối loạn cảm xúc hoặc tâm thần.

Du khách bị tấn công sau khi từ chối gái từ "khu đèn đỏ" gạ tình tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ

Sự bùng nổ du lịch bất ngờ dịp mùa Hè 2022 đã đem về cho một trong những "điểm nóng" du lịch của New York là Quảng trường Thời Đại (Times Square) trung bình 300.000 du khách mỗi ngày, cách không xa mức 65.000 du khách năm 2019.

Theo dự báo mới được công bố, Cơ quan xúc tiến du lịch thành phố New York & Company dự kiến số lượng khách đến năm 2022 sẽ tăng 70% so với năm 2021 - lên 56,5 triệu người, trong đó có khoảng 8 triệu khách quốc tế.

Con số đó vẫn thấp hơn so với 66,6 triệu khách du lịch đã tới New York năm 2019, nhưng nó sẽ đưa thành phố tới gần hơn với mục tiêu mà Thị trưởng New York - ông Erik Adams đề ra là phục hồi du lịch hoàn toàn vào năm 2024.

Quảng trường Thời Đại (Times Square) ở New York đón trung bình 300.000 du khách mỗi ngày dịp Hè 2022. (Ảnh: unsplash)

Khung cảnh vắng vẻ tại Quảng trường Thời Đại (Times Square) sau một vụ nổ súng mới đây. (Ảnh: abcnews.go)

Bên cạnh yếu tố tích cực là số lượng khách du lịch đến New York ngày một tăng, cũng đang có một nghịch lý là sự thâm hụt khá nhiều số khách đổ tới thành phố từ các tuyến tàu điện ngầm (metro). Nguyên nhân do du khách lo ngại trước tình trạng tội phạm và bạo lực súng đạn gia tăng.

Mới đây nhất vừa xảy ra vụ một du khách đến từ bang Maryland dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình. Anh bị nhóm 3 người gồm 2 đàn ông và 1 phụ nữ tiếp cận bên ngoài cửa hàng tiện lợi (CVS) ở Broadway, gần Quảng trường Thời Đại (Times Square) lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Bảy 1/10.

Do từ chối lời gạ bán ma túy và sau đó là gạ quan hệ tình dục của người phụ nữ rõ ràng là gái mại dâm từ "khu đèn đỏ", du khách này bị nhóm người kia cướp tiền, tấn công bằng chai thủy tinh và vật sắc nhọn khiến anh bị thương phải khâu 16 mũi trên má phải.

Một cảnh trong bộ phim "The Deuce", kể về những người làm việc trong lĩnh vực phim khiêu dâm ở Mỹ thời thập niên 1970 và gái mại dâm tại các "khu đèn đỏ". (Ảnh: Paul Schiraldi/HBO)

Một gái mại dâm hành nghề tại Hunts Point - ("khu đèn đỏ của New York"). (Ảnh: Getty)

Quảng trường Thời Đại (Times Square) từng là một Red light district ("khu đèn đỏ") thời thập niên 1970, khi phố 42 khét tiếng với biệt danh "The Deuce" (Ma quỷ), đại lộ số 8 được gọi là Dải Minnesota (do có nhiều gái mại dâm đi qua). Tới thời thập niên 1980 Quảng trường Thời Đại (Times Square) được biến đổi dần thành điểm đến giải trí và shopping nhộn nhịp.

Ngày nay Hunts Point - một khu phố nghèo ở Bronx nổi lên với danh tiếng "New York City's Red Light District" ("khu đèn đỏ của New York"). "Khu đèn đỏ" này quy tụ cả gái mại dâm, ma cô dắt gái, những kẻ buôn ma túy, các con nghiện… bành trướng địa bàn hoạt động khắp New York, bao gồm cả Quảng trường Thời Đại.

Trước đó, cảnh sát cũng cho biết đã xảy ra một số vụ việc gây lo ngại khác. Gần đây nhất là vụ một du khách Đan Mạch, 31 tuổi, bị bắn khi đang đi bộ tại Manhattan lúc 3 giờ 30 phút sáng 18/9, do anh từ chối trao tiền và điện thoại của mình cho một tên cướp có vũ khí.