Mỹ: Du khách sốc với “trò người lớn" tai quái tại điểm nóng ở khách sạn

Cảnh "chiêu trò tình dục tai quái" gây sốc vừa xảy ra tại khách sạn The Standard ở New York, Mỹ. (Video: Daily Mail)

"Chiêu trò tình dục tai quái" phía sau cửa kính khách sạn gây phản ứng

Theo tin báo chí ngày 27/3, vào chiều chủ nhật nắng ấm mới đây, nhiều du khách đến công viên High Line ở New York đã rất bất ngờ khi thấy cảnh sexual shenanigan (chiêu trò sex - tình dục - tai quái), phía sau cửa kính trong suốt kéo dài từ trần xuống đến sàn phòng tại khách sạn thời thượng The Standard.

Xem ra đó là cảnh quay phim "người lớn" cho một cặp đôi, với người đàn ông khỏa thân đứng tựa lưng vào cửa kính cố tình được mở rèm, còn người kia chỉ lấp ló tay chân, trong khi người thứ ba có mặc quần áo đang ghi hình.

Du khách tận hưởng "ốc đảo đô thị" tại khu vực quầy bar trên tầng thượng khách sạn The Standard ở thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Todd Eberle)

Trước đây, một mặt ban quản lý khách sạn The Standard cho biết sẽ cố gắng "nhắc nhở khách lưu ý về độ trong suốt của kính cửa sổ", mặt khác họ vẫn nêu danh tiếng của những vị khách Exhibitionist (người thích phô trương, phô bày "vùng kín") đã tới đây.

Thậm chí họ còn nửa đùa đùa nửa thật gợi ý với khách "chia sẻ những hình ảnh thân mật, vì cửa kính lớn không chỉ để ngắm cảnh". Đồng thời lưu ý thêm rằng những vị khách "muốn duy trì sự riêng tư, nên vui lòng kéo rèm cửa sổ phòng của bạn".

Khách sạn The Standard nằm "vắt vẻo" phía trên Công viên High Line, tại quận Meatpacking thời thượng ở khu Manhattan, New York, Mỹ. Công viên High Line được mở năm 2009 trên đỉnh một tuyến đường sắt trên cao cũ, thu hút khá đông du khách tới trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, nghệ thuật và phong cách thiết kế.

Cảnh sex của một cặp đôi phía sau cửa kính được cho là của khách sạn The Standard ở New York, Mỹ. (Ảnh: Tdpelmedia)

Người dân và du khách tới Công viên High Line ở New York, Mỹ thường bị lọt vào tầm mắt những "màn trình diễn bất ngờ" từ phía sau cửa kính khách sạn The Standard. (Ảnh: @Splashinews)

Khách sạn The Standard cao 18 tầng với 337 phòng và quầy bar sang chảnh trên tầng thượng, đã giành được giải thưởng của Hiệp hội Nghệ thuật thành phố New York năm 2008, trao cho tòa nhà mới đẹp nhất được xây dựng năm đó. Ngay sau khi khai trương năm 2009, khách sạn The Standard đã nhanh chóng nổi tiếng là điểm đến lý tưởng cho các Exhibitionist (người thích phô trương, phô bày "vùng kín") thể hiện.

Phong cách kỳ quặc - khách sạn "khuyến khích khách hàng khỏa thân"

Các quản lý và nhân viên khách sạn cũng được khuyến khích khỏa thân hoặc bán khỏa thân tạo dáng trước khung cửa sổ lắp kính trong suốt được mở rèm, nhằm tạo tiếng vang cho khách sạn qua các "màn trình diễn bất ngờ" này.

Khách sạn The Standard ở New York, Mỹ nổi tiếng là điểm đến lý tưởng cho các Exhibitionist (người thích phô trương, phô bày "vùng kín") thể hiện. (Ảnh: @Splashinews)

"Khi xây dựng The Standard, chúng tôi hy vọng khách sạn sẽ cung cấp tầm nhìn New York đẹp nhất. Chúng tôi không lường trước được rằng nó cũng có thêm những góc nhìn đó" - thông báo trước đây từ phía các nhà quản lý khách sạn The Standard viết.

Tuy nhiên ngay từ ngày 26/8/2009, báo New York Post đã đăng bài viết với tiêu đề "Khách sạn ở High Line khuyến khích khách hàng nude (khỏa thân)". Trong đó dẫn lời một số nhân viên khách sạn The Standard tiết lộ: "Đó là quy tắc, không phải là ngoại lệ", "Chúng tôi không ngăn cản, mà trên thực tế chúng tôi khuyến khích điều này"…

Cảnh được cho là sexual shenanigan (chiêu trò sex - tình dục - tai quái) phía sau cửa kính trong suốt tại khách sạn The Standard ở New York, Mỹ, theo tin báo chí ngày 27/3. (Ảnh: DM)

Khách sạn The Standard ở New York, Mỹ chưa đưa ra bình luận công khai nào trước phản ứng của dư luận với vụ sexual shenanigan (chiêu trò sex - tình dục - tai quái) mới đây. (Ảnh: @Splashinews)

Những hình ảnh có thể được xếp hạng X (kiểu như "phim người lớn") tại khách sạn The Standard khi đó cũng được một số người tò mò thích thú và cổ vũ. Nhưng đã khiến một số gia đình, cư dân và du khách đi dạo trong Công viên High Line phản ứng gay gắt. Chủ tịch Hội đồng thành phố New York thời ấy là bà Christine Quinn, đã lên tiếng kêu gọi khách sạn The Standard giảm bớt các hoạt động liên quan đến sex (tình dục).

Nay vụ sexual shenanigan (chiêu trò sex - tình dục - tai quái) vừa xảy ra lại gây sốc dư luận. Cũng có một số người coi đó như chiêu trò tạo nên sự độc lạ kiểu "lập dị" của khách sạn The Standard. Trong khi theo đánh giá của giới chuyên môn, dù bằng cách nào thì khách sạn The Standard cũng đã tạo nên một phân khúc độc đáo trong ngành khách sạn, phục vụ cho những khách hàng thích phô bày hình ảnh khỏa thân và sex (tình dục) nơi công cộng.