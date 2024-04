Mỹ hỗ trợ Việt Nam 4,4 triệu USD để triển khai dự án sử dụng phân bón đúng

Sáng 9/4, Bộ NNPTNT phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ tổ chức hội thảo khởi động dự án "Sử dụng phân bón đúng". Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm (từ năm 2024 đến 2027) với ngân sách dự kiến là 4,4 triệu USD (nguồn tiền: Bộ Ngoại giao Mỹ) do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) là chủ dự án và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) là cơ quan thực hiện dự án.

Sáng 9/4, Bộ NNPTNT phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tổ chức hội thảo khởi động dự án "Sử dụng phân bón đúng". Ảnh: Khương Lực

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ NNPTNT đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong việc triển khai dự án “Sử dụng phân bón đúng”. "Thông qua dự án này, tôi mong muốn sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa từ việc sử dụng phân bón đúng" - ông Hoàng Trung nói.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, IRRI và các nhà khoa học của Việt Nam, đối tượng thụ hưởng chính của dự án là bà con nông dân tại 6 tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng sẽ được tiếp cận kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thực hành nông nghiệp chính xác nhằm sử dụng tối ưu đầu vào bao gồm phân bón trong trồng lúa, để từ đó có thể nhân rộng các kinh nghiệm tốt trong cả nước.

Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ NNPTNT phát biểu khai mạc hội thảo khởi động dự án "Sử dụng phân bón đúng". Ảnh: Khương Lực





Về phía Mỹ, ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, dự án "Sử dụng phân bón đúng" là một dự án được chủ trì và tài trợ bởi Cục Nông nghiệp đối ngoại - USDA, nằm trong khuôn khổ chương trình thách thức phân bón toàn cầu do của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sáng kiến này được thực hiện ở các nước: Brazil, Colombia, Pakistan và Việt Nam.

Ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo khởi động dự án "Sử dụng phân bón đúng".Ảnh: Khương Lực

Các hoạt động của dự án được xây dựng và thực hiện dựa trên nguyên tắc 4 đúng trong quản lý dinh dưỡng: đúng loại, đúng tỷ lệ, đúng thời điểm và đúng địa điểm. Nguyên tắc mà dự án xây dựng tương ứng với nguyên tác bón phân 5 đúng quy định tại Luật Trồng trọt của Việt Nam, bao gồm: đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách.

Theo ông Marc Knapper, năm 2023, Việt Nam - Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác nông nghiệp vì sự phát triển bền vững. Năm 2023 Việt Nam đứng thứ 10 trong những thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu Mỹ và cũng là nhà nhập khẩu lớn thứ 2 của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Mỹ sẽ mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng, nông dân của hai quốc gia, nhất là khi Việt Nam đang nắm vị thế quan trọng, là một trong những nhà cung ứng gạo toàn cầu lớn nhất với hơn 7 triệu ha. Vì thế, dự án "Sử dụng phân bón đúng" sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cho nông dân trồng lúa nhằm nâng cao sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện sức khỏe đất.

Hiện nay, lúa là cây trồng chính và ưu tiên ở Việt Nam, đóng góp 6% vào GDP của Việt Nam. Sản lượng lúa hằng năm của Việt Nam vào khoảng 40 triệu tấn. Tiêu thụ phân bón ở Việt Nam khoảng 10 triệu tấn mỗi năm, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75 - 80%. Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là một vấn đề lớn trong sản xuất lúa gạo, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp.

Dự án "Sử dụng phân bón đúng" sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế hiệu quả hơn trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp cận thị trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Kết quả dự kiến của dự án là sẽ có hơn 2.600 cá nhân được hưởng lợi trực tiếp từ đào tạo ngắn hạn do dự án hỗ trợ với 24 tổ chức tham gia và được tăng cường năng lực trong khi triển khai dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, các loại khí nhà kính như CH 4 , N 2 O 2 cũng được tiết giảm, tính tương đương sang CO 2 sẽ là 56.000 tấn CO 2 /năm so với thời điểm trước đó. Dự án sẽ hình thành 1 mạng lưới đối tác trong nước hoặc khu vực để thúc đẩy thực hành nông nghiệp tốt sử dụng phân bón bền vững (GAP), phát triển dựa trên các nền tảng có sẵn của Cục Bảo vệ thực vật. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ mạng lưới này tham gia vào diễn đàn phân bón quốc tế của USDA.

Cùng với đó, 4 công nghệ hoặc thực hành được phát triển, chia sẻ hoặc hỗ trợ để giúp tăng hiệu suất sử dụng phân bón, nâng cao hiệu quả của phân bón và phát triển các giải pháp thay thế cho phân bón hóa học nhằm cải thiện sức khỏe và độ phì nhiêu của đất; Các quy trình kỹ thuật và sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón đúng cho các đối tượng nghiên cứu tại các vùng cụ thể thực hiện Dự án sẽ được xây dựng.