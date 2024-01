Thứ trưởng Hoàng Trung: Xuất khẩu rau quả 5,6 tỷ USD, gạo 4,7 tỷ USD là điểm sáng của ngành Trồng trọt năm 2023

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt năm 2023 đạt 3,0%. Trong đó, cây hàng năm tăng 2,22%, cây lâu năm tăng 4,26%. Giá trị sản xuất trồng trọt (Cây hàng năm và cây lâu năm) chiểm 63% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (năm 2022 là 62%).

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 27 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2022. Trong đó có 5 sản phẩm xuất khẩu trên 2 tỷ USD: gạo, cà phê, điều, rau quả, cao su.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt năm 2023 đạt 3,0%. Ảnh: Bình Minh

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định, trồng trọt tiếp tục là ngành sản xuất chủ lực của nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng quốc gia, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, góp phần ổn định chính trị xã hội đất nước.

"Sản xuất trồng trọt được cơ cấu lại hiệu quả hơn, chuyển đổi một phần diện tích cây trồng ở vùng không có lợi thế sang cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn đặc biệt là đất trồng lúa. Tập trung mở rộng sản xuất quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, hữu cơ, thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu", ông Cường cho biết.

Theo Cục Trồng trọt, năm 2023, xuất khẩu gạo và rau quả đóng góp rất lớn vào tổng giá trị xuất khẩu của ngành trồng trọt. Ảnh: Bình Minh

Theo ông Cường, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chiếm trên 50% giá trị xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, nổi bật, xuất khẩu gạo 8,29 triệu tấn, kim ngạch 4,78 tỷ USD, tăng 38,4% về giá trị so với năm 2022; rau quả 5,69 tỷ USD, tăng 69 % so với năm 2022.

Cũng theo Cục trưởng Cục Trồng trọt, năm 2023, Cục Trồng trọt cũng đã tham mưu cho Bộ NNPTNT trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đánh giá cao những kết quả của Cục Trồng trọt đạt được năm 2023. Ảnh: Bình Minh

Đánh giá cao công tác tham mưu của Cục Trồng trọt trong năm vừa qua, nhất về sản xuất và xuất khẩu gạo, rau quả, Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định, nhờ đó Việt Nam bán được giá tốt, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với vấn đề an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Hoàng Trung cũng cho hay, Cục Trồng trọt năm 2023 đã xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2023 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt đã được ban hành; Nghị định 79/2023 về trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng; các Chiến lược, Đề án của ngành Trồng trọt.

Dự báo năm 2024, theo Thứ trưởng Hoàng Trung, sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn như thị trường, biến đổi khí hậu, El Nino... chính bởi vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Trồng trọt tổ chức tốt kế hoạch sản xuất.

Để xử lý những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nông dân, HTX, doanh nghiệp, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu Cục Trồng trọt tham mưu cho lãnh đạo Bộ NNPTNT trình Chính phủ, kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Trồng trọt, Nghị định số 94 và một số văn bản khác.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Trung cũng yêu cầu Cục Trồng trọt phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược, Đề án đã được ban hành.