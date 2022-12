Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington, ngày 16/11/2022. Ảnh AFP

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực bán tự trị của người Kurd ở Syria và Iraq kể từ sau vụ đánh bom chết người ở Istanbul. Ankara đã đổ lỗi cho các nhóm người Kurd đứng sau vụ đánh bom, đồng thời đe dọa tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Syria.

“Bộ trưởng Austin đã kêu gọi giảm leo thang và nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria”, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố hôm 30/11.

Ông Austin cũng gửi lời chia buồn tới những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Istanbul.

Cuộc gọi của ông Austin với ông Akar diễn ra một ngày sau khi thư ký báo chí của Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, một cuộc tấn công trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria sẽ “gây nguy hiểm nghiêm trọng” cho những lợi ích đã đạt được trong chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng người Kurd ở Syria để tiêu diệt IS. Đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống IS nhưng mới đây, lực lượng người Kurd tuyên bố rằng họ sẽ ngừng các hoạt động chống lại IS để tập trung đối phó với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một số cuộc tấn công chống lại lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria.