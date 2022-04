Mỹ: Khách du lịch tháo chạy hoảng loạn sau vụ nổ lớn trên Quảng trường Thời đại

Khách du lịch tháo chạy hoảng loạn khỏi Quảng trường Thời đại (Times Square) sau vụ nổ lớn tối 10/4 (sáng 11/4 theo giờ Việt Nam). (Ảnh: DM)

Mức khí carbon monoxide được phát hiện tăng cao tại một tòa nhà văn phòng

Quảng trường Thời đại (Times Square) là một giao lộ thương mại lớn, được mệnh danh là "Ngã Tư Thế giới" và là điểm du lịch, trung tâm giải trí ở khu trung tâm Mahattan của thành phố New York. Quảng trường Thời đại (Times Square) được hình thành bởi giao lộ giữa sân khẩu Broadway (hệ thống quy tụ 41 nhà hát chuyên nghiệp) với Seventh Avenue (đại lộ thứ 7) và 42nd Street (khu phố số 42).

Clip từ 24/7 EarthCam cho thấy Quảng trường Duffi - tam giác phía bắc của Quảng trường Thời đại (Times Square) rất đông khách du lịch đổ tới chiều Chủ nhật 10/4. (Ảnh Youtube/ EarthCam)

Vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút chiều tối Chủ nhật 10/4 (sáng 11/4 theo giờ Việt Nam) trên phố West 43, gần Seventh Avenue (đại lộ thứ 7). Khi đó rất nhiều người dân New York và khách du lịch đổ tới Quảng trường Thời đại (Times Square) dạo chơi và chờ xem biểu diễn tại sân khấu Broadway.

Đám đông khách du lịch tháo chạy khỏi Quảng trường Duffi trên Quảng trường Thời đại (Times Square) sau vụ nổ lớn chiều tối 10/4. (Ảnh Youtube/ EarthCam)

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu trung tâm Manhattan, nhưng may mắn không gây thương vong và thiệt hại về tài sản. Các clip sau đó được đăng lên mạng cho thấy cảnh tượng đám đông khách du lịch tháo chạy hoảng loạn khỏi Quảng trường Thời đại (Times Square).

Vụ việc tối 10/4 gợi nhớ lại những vụ nổ súng hoặc âm mưu khủng bố từng xảy ra trước đây trên Quảng trường Thời đại (Times Square), khiến đám đông khách du lịch hoảng loạn tháo chạy. (Ảnh: Twitter)

Cảnh sát cùng lực lượng FDNY (Sở Cứu hỏa New York) và Con Edison (hãng năng lượng lớn của Mỹ) nhanh chóng có mặt hiện trường vụ nổ, giúp sơ tán người dân và khách du lịch rồi tạm thời đóng cửa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu hỏa đã phát hiện mức khí carbon monoxide tăng cao tại một tòa nhà văn phòng ở địa chỉ số 229 phố West 43. Họ lập tức giảm bớt mức khí này tại tầng hầm và hầm phụ của tòa nhà, sau đó đi vào lúc 9 giờ tối.

Nhân viên FDNY (Sở Cứu hỏa New York) điều tra nguyên nhân vụ nổ tại hiện trường, nơi có các hố ga nằm dưới cống thoát nước thải. (Ảnh: Getty)



Sau đó Con Edison ra thông báo xác nhận: Vụ việc xảy ra tại Quảng trường Thời đại (Times Square) tối 10/4 là do đứt cáp điện, dẫn tới nổ và cháy trong một hố ga. Khi các nhân viên cứu hỏa tới dập lửa, khói đen bốc lên từ hố ga đó và 2 hố ga khác bốc lên bao trùm xung quanh.

New York dự kiến đón 8 triệu khách du lịch quốc tế năm 2022

Sau 2 năm thưa thớt "đám đông truyền thống" trên Quảng trường Thời đại (Times Square) và các điểm đến du lịch nổi tiếng khác, thành phố New York cuối cùng đã có cơ sở củng cố hy vọng lượng khách du lịch quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Tuy trên thực tế New York vẫn thiếu động lực chính cho sự bùng nổ du lịch như thời trước Covid-19, bởi dòng khách "chi tiêu lớn" chủ yếu là từ Trung Quốc vẫn chưa được phép đi du lịch nước ngoài.

Hình ảnh "đám đông truyền thống" đã trở lại trên Quảng trường Thời đại (Times Square), sau khi nước Mỹ mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế từ ngày 8/11/2021. (Ảnh: DM)

Nước Mỹ mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine đầy đủ từ ngày 8/11/2021, thu hút dòng khách du lịch đổ tới Big Apple (biệt danh của thành phố New York) tăng đột biến.

Trên cơ sở đó, lượng khách du lịch đến New York năm 2022, theo dự báo vừa được cơ quan xúc tiến du lịch của New York là NYC & Company vừa công bố hôm 6/4, sẽ tăng khoảng 70% so với năm 2021 lên 56,4 triệu lượt người, trong đó có khoảng 8 triệu khách quốc tế.

Thành phố New York đang hướng tới mục tiêu phục hồi du lịch hoàn toàn vào năm 2024. (Ảnh: CNN)

Con số đó vẫn thấp hơn nhiều so với 66,6 triệu khách du lịch đến New York năm 2019, nhưng nó sẽ đưa New York tới gần hơn với mục tiêu được Thị trưởng Eric Adams đề ra là phục hồi du lịch hoàn toàn vào năm 2024.

Năm 2021 khách du lịch chi tiêu khoảng 24 tỷ USD tại New York. Con số này dù đã tăng hơn 50% so với năm 2020, nhưng mới bằng khoảng 1/2 so với năm 2019.