Mỹ: Nhiều người “mắc kẹt” tại sân bay dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 vì điều này

Khách du lịch "mắc kẹt" tại sân bay Denver, Mỹ chiều 24/12. (Ảnh: AP)

Khách du lịch "mắc kẹt", đón Giáng sinh tại sân bay

Tình trạng "flightmare" (chuyến bay "khó chịu") xuất hiện từ hôm 24/12 chủ yếu tại nhiều sân bay của Mỹ dịp cuối tuần Giáng sinh từ 24 - 26/12. Tiếp đó lại tái diễn ngày thứ tư liên tiếp hôm 27/12, với thêm ít nhất 429 chuyến bay bị hủy và 161 chuyến bay bị hoãn - theo website FlightAware chuyên theo dõi các chuyến bay,

Cũng theo dữ liệu của FlightAware tính tới tối Chủ nhật 26/12, trên toàn cầu có 3.023 chuyến bay bị hủy và ít nhất 13.742 chuyến bay bị hoãn. Gây cảnh "hỗn loạn" nhất là khi gần 700 chuyến bay bị hủy vào đêm Giáng sinh 24/12 và 997 chuyến bay bị hủy trong ngày Giáng sinh 25/12 cùng hàng nghìn chuyến bay bị hoãn...

Khách du lịch mắc kẹt, đón Giáng sinh tại sân bay tối 24/12. (Ảnh: AFP)

Trước đó đã có 1.400 chuyến bay bị cắt giảm nhiều dịch vụ và 5.900 chuyến bay bị hoãn hôm Chủ nhật 26/12. Tình trạng hoãn/hủy nhiều chuyến bay gây ra cảnh "chao" (hỗn loạn) khi hàng chục nghìn khách du lịch vẫn tiếp tục đổ tới các sân bay dịp cuối tuần Giáng sinh. Một số khách du lịch bị "mắc kẹt" lại, bất đắc dĩ phải đón Giáng sinh tại sân bay để chờ chuyến bay về nhà hoặc tới điểm đến du lịch vào hôm sau.

Khách du lịch "mắc kẹt" tại sân bay Harry Reid tại Las Vegas hôm 26/12. (Ảnh: Twitter)

Những sân bay bị ảnh hưởng nặng nhất trên toàn nước Mỹ là: Seattle, Atlanta, Los Angeles, Dallas-Fort Worth và JFK International ở New York. Trong khi các hãng hàng không Mỹ báo cáo tình trạng bị gián đoạn hoạt động bao gồm: United, JetBlue, American, Alaskan, Delta và Southwest cùng nhiều hãng vận chuyển quốc tế khác.

Hoãn/hủy nhiều chuyến bay vì thiếu phi hành đoàn

Dù ngày thứ Hai 27/12 được dự báo là tình hình sẽ khá hơn, nhưng trên cả nước Mỹ vẫn có 429 chuyến bay bị hủy và 161 chuyến bay bị hoãn. Trước đó đã có hơn 7.300 chuyến bay bị ảnh hưởng tương tự hôm 26/12, cùng 4.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trong ngày Giáng sinh 25/12.

Nhân viên hãng American Airlines hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục check-in tại sân bay Denver hôm 26/12. (Ảnh: AP)

Tình trạng các "flightmare" (chuyến bay "khó chịu") xảy ra giữa lúc nước Mỹ phải chứng kiến số ca lây nhiễm biến thể mới Omicron tăng đột biến. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chưa đầy 3 tuần sau khi ca lây nhiễm Omicron đầu tiên được phát hiện tại Mỹ, biến thể này đã chiếm 73% tổng số ca lây nhiễm mới Covid-19 tính tới ngày 27/12. Riêng trong ngày Giáng sinh 25/12 đã có 151.915 ca mắc mới Covid-19 cùng tổng cộng 4.644 ca lây nhiễm Omicron.

Cảnh khách du lịch xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay Miami hôm 23/12. (Ảnh: Getty)

Bởi thế nguyên nhân chính gây ra tình trạng hoãn/hủy hàng nghìn chuyến bay được cho là do các ca lây nhiễm biến thể mới Omicron tăng đột biến, khiến các hãng hàng không thiếu trầm trọng nhân viên làm việc, nhất là phi hành đoàn.

Trong tổng số gần 110 triệu người Mỹ được ước tính đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay (tăng 34% so với năm 2020), có khoảng 6,4 triệu người đi máy bay - nhiều hơn gần gấp 3 lần so với con số 2,3 triệu người năm 2020, nhưng vẫn ít hơn gần 1 triệu so 7,33 triệu người năm 2019.

Bất chấp số ca lây nhiễm Omicron tăng đột biến, hàng triệu người Mỹ vẫn đi du lịch bằng máy bay dịp kỳ nghỉ cuối năm. (Ảnh: Rex)

Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cho biết, đã có 2,19 triệu người đi du lịch qua các sân bay của Mỹ hôm 23/12. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu gia tăng các chuyến du lịch dịp kỳ nghỉ cuối năm từ một tuần trước. Tiếp đó con số hôm 24/12 là hơn 1,7 triệu người - cao hơn nhiều so với chỉ 846.520 cũng ngày này năm 2020…