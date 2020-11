Mỹ nữ có chồng vẫn quyến rũ được hoàng đế, nổi tiếng vì quyền khuynh triều đình

Trong dòng lịch sử Trung Quốc, mỹ nữ xinh đẹp nhiều như mây, thế nhưng không phải ai cũng có giai thoại lưu truyền muôn đời sau.



Giữa hàng trăm, hàng ngàn mỹ nữ, có một người tên Lưu Nga, ắt hẳn mọi người đã từng nghe tên. Lưu Nga sinh năm 969, mất năm 1033, nàng còn được gọi là Chương Hiến Minh Túc Lưu Hoàng hậu, hay còn gọi là Chương Hiến Lưu Hoàng hậu, là Hoàng hậu tại vị thứ hai của Tống Chân Tông Triệu Hằng.

Nàng cũng là vị nữ chủ nhiếp chính đầu tiên của triều Tống, được đông đảo các học giả công nhận là có tài năng, uy quyền thực sự. Sử sách dùng câu "Hữu Lữ Võ chi tài, vô Lữ Võ chi ác" để chỉ Lưu Nga. Câu này có nghĩa tán dương Lưu Nga là người "có tài năng của Lữ hậu hay Võ Tắc Thiên, nhưng không độc ác như 2 người đó".

Kỳ thực, Lưu Nga so sánh với Lữ hậu hay Võ Tắc Thiên ngang tài ngang sức về mặt quyền mưu, thế nhưng kiến thức, can đảm, tài hoa, khí phách cũng như gan to không bằng nữ hoàng họ Võ hay Lữ hậu.

Mỹ nữ xuất thân ca kỹ

Theo ghi chép của người xưa, Lưu Nga xuất thân là ca kỹ, thời điểm đó, bối cảnh thân phận của nàng vô cùng thấp kém. May nhờ có nhan sắc, Lưu Nga được gả làm thiếp cho một người thợ chuyên chế tác trang sức vàng bạc tên là Cung Mỹ. Thế nhưng sau này vì nhiều nguyên nhân, Cung Mỹ lại dùng thân phận em trai của Lưu Nga để xuất hiện, còn dùng tên giả là Lưu Mỹ.

Quay lại với mỹ nhân họ Lưu. Có thể nói, để được hoàng đế nhìn trúng, dù là tướng mạo xinh đẹp hay tài năng vượt trội đều phải có đủ.

Lưu Nga không chỉ xinh đẹp xuất chúng còn giỏi ca múa, thơ phú, có thể lập tức hấp dẫn người đối diện. Cũng nhờ vậy, Lưu Nga có thể nắm được trái tim của Tống Chân Tông ngay từ khi chàng còn trẻ tuổi.

Theo dòng thời gian, khi Lưu Nga 15 tuổi, Cung Mỹ vì muốn phát triển kinh doanh nên mang theo vợ con đến kinh thành.

Lưu Nga vốn giỏi ca múa, lương thiện lại hoạt ngôn, được mọi người yêu thích. Tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã nổi danh kinh thành, danh khí không nhỏ.

Tài nghệ của Cung Mỹ nổi tiếng, đến tai Tương Vương Triệu Hằng. Triệu Hằng khi đó cũng gần 15 tuổi, nhìn thấy Lưu Nga liền bối rối, động tâm. Sau đó không kiềm chế được, chàng vương gia vung tiền đem Lưu Nga mua về.

Mỹ nữ "chim sẻ thành phượng hoàng"

Tuy rằng Triệu Hằng vô cùng yêu thương, sủng ái Lưu Nga, cũng không khoe khoang sớm tối. Thế nhưng tai vách mạch rừng, hoàng đế cha của chàng vẫn phát hiện ra sự việc, hạ lệnh cho hai người phải xa nhau.

Triệu Hằng trong lòng đau đớn nên cũng không nghe theo lời cha hoàn toàn. Chàng đem mỹ nhân giấu đi. Đợi được đến khi bản thân đường hoàng bước lên ngôi báu, chàng lập tức đón Lưu Nga vào cung, phong làm hoàng hậu.

Kể từ đó, Lưu Nga một bước bay lên làm phượng hoàng, trở thành mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản hậu cung. Rất nhiều sử sách nói rằng Lưu Nga là một vị hoàng hậu xinh đẹp lộng lậy, thiện tâm rộng rãi kỳ thực xem lại dấu chân lịch thì thấy, không hẳn là như vậy.

Thực tế, nói Lưu Nga không có dã tâm, chẳng bằng nói mỹ nhân này không đủ tài năng, thực lực để trực tiếp thượng vị, trở thành hoàng đế.

Cũng giống như Võ Tắc Thiên hay Lữ Hậu, Lưu Nga cũng vào lúc Tống Chân Tông bệnh nặng mà bộc lộc tài năng, phát huy mưu quyền, tâm cơ của mình.

Chuyện Lưu Nga rốt cuộc có hay không soán vị vẫn còn tranh cãi, song không thể phủ nhận, tất cả những gì vị hoàng hậu mĩ nhân này làm, đều là để mở đường cho con đường quyền lực, giúp nàng có thể chấp chính.

Cụ thể, Lưu Nga ép đi một số lượng lớn các nguyên lão trụ cột, tru diệt các thành viên đảng phái chống đối lại mình. Trên triều đình, từ các đại thần triều trước đến các quan viên nhỏ hơn, chỉ cần có động thái cản trở con đường quyền lực độc tài của Lưu Nga, sau cùng chắc chắn sẽ bị nàng dùng mọi cách để trừ khử.

Từ sau đó, quyền lực của Lưu Nga khuynh đảo triều đình, ân uy đều dùng. Nàng thậm chí còn mặc áo cổn, mũ miện là trang phục dành cho Thiên tử khi vào Thái miếu nhà Tống. Hành động này bị nhiều sử gia phê bình gay gắt.

Chỉ qua vài chi tiết cũng có thể thấy, là một nữ nhân được hoàng đế hết mực sủng ái, chắc chắn Lưu Nga không phải là một mĩ nữ thông thường. Dù là Lưu Nga thời kỳ vẫn còn lưu lạc trong dân gian hay khi đã vào cung làm hoàng hậu, nàng lúc nào cũng biết lợi dụng nhan sắc và trí tuệ của mình để đạt được mục đích.

Khi Tống Chân Tông Triệu Hằng già đi, Lưu Nga năng nổ phụ trợ hoàng đế xử lý chuyện triều chính đâu ra đấy, thực sự là hồng nhan tri kỉ một đời khó gặp.