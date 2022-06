Mỹ, Trung Quốc mua lượng lớn, xuất khẩu điều đạt 1,2 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2022, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 49.900 tấn, trị giá 304,65 triệu USD, tăng 2,5% về lượng và tăng 5,0% về trị giá so với tháng 4/2022, nhưng so với tháng 5/2021 giảm 6,4% về lượng và giảm 7,0% về trị giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 202.900 tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 5/2022, giá điều xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 6.105 USD/ tấn, tăng 2,4% so với tháng 4/2022, nhưng giảm 0,6% so với tháng 5/2021.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, giá điều xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 5.992 USD/tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan đang mua lượng lớn hạt điều từ Việt Nam.

Cụ thể, xuất khẩu điều sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 64.413 tấn, trị giá 369 triệu USD; xuất khẩu điều sang Trung Quốc đạt 20.413 tấn, trị giá 132,9 triệu USD.

Mỹ, Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam, dù vậy, Hiệp hội Điều Việt Nam vẫn xin giảm chỉ tiêu xuất khẩu điều. Ảnh: VINACAS.

Giá xuất khẩu điều tăng, tại sao Hiệp hội Điều Việt Nam xin giảm chỉ tiêu xuất khẩu?

Tuy là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô trong 5 tháng đầu năm 2022 nhưng so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu điều giảm cả về lượng và trị giá.

Nguyên nhân khiến xuất khẩu điều giảm, theo ông Tạ Quang Huyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Sơn 1, năm 2021, các nhà nhập khẩu điều sợ Việt Nam đứt gãy sản xuất, nên tăng nhập khẩu, với mức tăng tới 18% về lượng nên năm nay lượng nhân điều tồn kho ở các thị trường nhập khẩu vẫn còn.

Bên cạnh đó, do xung đột Nga – Ukraine, việc xuất khẩu điều tới Nga, thị trường lớn thứ 11 của xuất khẩu điều Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy chỉ đứng thứ 11 nhưng xuất khẩu điều sang Nga năm 2021 vẫn đạt 61,8 triệu USD.

Ngoài ra, do Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero Covid" nên xuất khẩu điều sang thị trường này giảm tới 34% về lượng và 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Từ thực tế đó, tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của ngành điều, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đã đề nghị Bộ NNPTNT điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu nhân điều trong năm nay xuống còn 3,2 tỷ USD, giảm 600 triệu USD so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm và giảm 400 triệu USD so với năm 2021.

Ngoài ra. VINACAS khiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên triển khai gói hỗ trợ giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp ngành điều trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo thông mạch xuất khẩu, VINACAS cũng có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng tàu, đảm bảo cung cấp số lượng container rỗng cho các hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp Việt Nam. Tránh lặp lại tình trạng thiếu container rỗng bất thường đã xảy ra trong năm 2021, gây thiệt hại về nhiều mặt.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị không sản sinh ra các loại phí mới bất hợp lý như phí sử dụng hạ tầng cảng biển, phí cân bằng container… gây khó khăn cho các doanh nghiệp.