Tự xoay xở - Mỹ từ chối cử nhà thầu đến Ukraine để bảo dưỡng F-16

Chính quyền Biden đã quyết định từ chối kế hoạch quân sự triển khai các nhà thầu Mỹ đến Ukraine để bảo trì thiết bị quân sự phương Tây, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, với lý do lo ngại về an toàn, theo báo Wall Street Journal đưa tin.

Theo các quan chức Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia đã đánh giá đề xuất của quân đội nhưng cuối cùng đã bác bỏ do các rủi ro an toàn mà cộng đồng tình báo chỉ ra.

"Cộng đồng tình báo đã bày tỏ lo ngại về khả năng Nga tấn công các nhà thầu Mỹ ở Ukraine," một quan chức Mỹ nói với WSJ.

Việc từ chối gửi nhân sự bảo trì F-16 đã được công bố sau khi Ukraine mất chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên mà nước này nhận được từ các đồng minh phương Tây cách đây vài tuần.

Tổng tham mưu trưởng Ukraine xác nhận vào ngày 28 tháng 8 rằng một chiếc F-16 đã bị mất trong các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelenskyy đã xác nhận việc chuyển giao những chiếc F-16 đầu tiên do phương Tây cung cấp cho Ukraine, mà nước này đã yêu cầu để tăng cường khả năng phòng không kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.

"Bản chất phức tạp của các máy bay này yêu cầu bảo trì tốn kém, với 'nhiều giờ bảo trì cho mỗi giờ bay,'" WSJ đưa tin.

Chính quyền chưa hoàn toàn loại trừ khả năng gửi các nhà thầu trong tương lai, nhưng điều này có vẻ không khả thi trong thời gian gần.

Sự miễn cưỡng gửi nhân sự Mỹ đến Ukraine phản ánh mối lo ngại rộng hơn về sự tham gia của Mỹ trong cuộc chiến. WSJ đưa tin rằng Tổng thống Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đặc biệt lo ngại về việc thiếu các kế hoạch phản ứng "đầy đủ" trong trường hợp các nhà thầu Mỹ bị tấn công.

Cuộc tranh luận lâu dài về việc triển khai các dân thường Mỹ đến Ukraine để bảo trì thiết bị quân sự được cung cấp cho Kiev bởi các nhà tài trợ nước ngoài đã gia tăng kể từ khi lô máy bay F-16 đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào cuối tháng 7, theo bài báo vào thứ Sáu.

Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đã xem xét đề xuất từ quân đội, nhưng cho rằng điều này quá rủi ro, các quan chức quen thuộc với cuộc thảo luận cho biết với WSJ.

"Cộng đồng tình báo đã bày tỏ lo ngại về khả năng Nga tấn công các nhà thầu người Mỹ ở Ukraine," một trong các nguồn tin nói với tờ báo.

Chính quyền Biden không hoàn toàn loại trừ khả năng gửi các nhà thầu Mỹ đến Ukraine, nhưng điều này sẽ không xảy ra trong thời gian tới, báo cáo cho biết.

Hiện tại, Washington mong đợi các đồng minh NATO ở châu Âu chịu trách nhiệm bảo trì các máy bay được thiết kế bởi Mỹ, báo cáo bổ sung.

Hà Lan, cùng với Na Uy, Đan Mạch và Bỉ đã hứa cung cấp cho Kiev hơn 80 chiếc F-16, đã thông báo rằng họ sẽ tài trợ cho một hợp đồng tư nhân giữa một công ty bảo trì dân sự và Không quân Ukraine.

"Chúng tôi hỗ trợ chính phủ Ukraine về mặt tài chính để thực hiện các hợp đồng với các đối tác tư nhân nhằm xem liệu họ có thể duy trì các máy bay hoạt động trong tương lai không," Tướng Onno Eichelsheim, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Hà Lan, nói vào hôm thứ Tư.

WSJ lưu ý rằng Ukraine đã gặp khó khăn trong việc bảo trì các vũ khí do Mỹ cung cấp trước đây, chẳng hạn như xe tăng Abrams M1, phải được gửi ra ngoài quốc gia để sửa chữa. Tờ báo chỉ ra rằng một chiếc F-16 yêu cầu "nhiều giờ bảo trì cho mỗi giờ bay," với hàng chục nhân viên hỗ trợ thường làm việc trên mỗi máy bay.

Đầu tuần này, Kiev đã xác nhận việc mất chiếc F-16 đầu tiên của mình, được cho là đã gặp sự cố vào hôm thứ Hai, khiến phi công thiệt mạng. Các phương tiện truyền thông Ukraine cho biết các nhà điều tra đang xem xét các vấn đề kỹ thuật và lỗi của phi công như là những nguyên nhân có thể của vụ tai nạn. Tuy nhiên, nữ nghị sĩ Mariana Bezuglaya tuyên bố rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ do "lửa bạn" từ một trong các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ viện trợ của Ukraine. Các báo cáo của Nga cho rằng F-16 có thể đã bị phá hủy trên mặt đất bởi một tên lửa Iskander trong một cuộc tấn công vào một sân bay ở miền Tây Ukraine.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc sử dụng F-16 trong cuộc xung đột sẽ khiến chúng trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga, cảnh báo rằng các máy bay sẽ bị tấn công ngay cả ở các sân bay trong các quốc gia NATO nếu chúng hoạt động từ đó.