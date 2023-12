Năm 2023, chùa Hương đón hơn 1 triệu du khách về trẩy hội

Lễ hội chùa Hương năm 2023 với chủ đề "An toàn, văn minh và thân thiện". Huyện Mỹ Đức tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chùa Hương về lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá, bán vé, điều hành thuyền đò, đưa xe điện vào phục vụ...

Một trong các đổi mới quan trọng là năm 2023 Ban Tổ chức đã chuyển từ hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình bán vé điện tử; sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé đảm bảo phù hợp, thông thoáng, không cản trở giao thông, cho chạy thử mô hình vận chuyển du khách bằng xe điện, xây dựng cảnh quan khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách về thăm quan, trẩy hội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã huy động 450 người thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng thuyền đò, bán hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp lớn trong việc tổ chức thành công Lễ hội chùa Hương 2023 (Ảnh: CTTĐT huyện Mỹ Đức).

Thực hiện đồng bộ giải pháp, huyện Mỹ Đức đã bán được gần 1,123 triệu vé cho khách về tham quan, trong đó có gần 1,072 triệu vé bán trong mùa lễ hội...

Với nỗ lực đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các cấp chính quyền địa phương và Ban Tổ chức, Lễ hội chùa Hương năm 2023 đã có nhiều nội dung chuyển biến tích cực, giúp du khách trẩy hội, du xuân đầu năm an toàn, văn minh và thân thiện. Qua đó tôn vinh được giá trị quần thể khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; huyện Mỹ Đức tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 30 cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai đánh giá cao công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023 (Ảnh: CTTĐT huyện Mỹ Đức).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai đánh giá cao công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023. Để phát huy giá trị của di tích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đề nghị, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ giá trị di tích, chuyên nghiệp hóa hoạt động khai thác du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội, thắng cảnh… Lực lượng công an, thanh tra giao thông xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

"Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là khu vực di tích, tổ chức lễ hội; bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm..."

Qua đó để lễ hội chùa Hương 2024 và những năm tiếp theo sẽ lan tỏa được hình ảnh đẹp về sự văn minh, du lịch di sản thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách thập phương, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Mỹ Đức.