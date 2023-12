Hơn 1 tấn lòng, tràng trứng, nầm bẩn tại Hà Nội chờ tuồn vào nhà hàng, quán ăn vỉa hè Hơn 1 tấn lòng, tràng trứng, nầm bẩn tại Hà Nội chờ tuồn vào nhà hàng, quán ăn vỉa hè

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm lòng lợn non, tràng lợn, lườn ngỗng, trứng gà non, nầm lợn, chân gà rút xương.