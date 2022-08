Nam A Bank tiếp tục nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe, tối ngày 11/8, Nam A Bank nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 - Best Companies to work for in 2022". Đây là năm thứ hai liên tiếp Nam A Bank nhận giải thưởng uy tín này.