Năm Ất Tỵ 2025: Tuổi nào đại kỵ tránh xây nhà?

Năm Ất Tỵ 2025 với nhiều tín hiệu tốt, thị trường bất động sản dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ. Do đó, nhiều người có nhu cầu đầu tư sẽ quan tâm đến bất động sản. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian việc đầu tư đất đai ngoài các yếu tố về tư duy, khả năng thị trường thì mệnh - tuổi hợp năm hay không cũng mang lại những "vận may" cho gia chủ.

Xem tuổi xây nhà, mua bất động sản gồm nhiều tiêu chí cần quan tâm như tuổi chủ nhà, sao chiếu mệnh, trạch nhà, hướng ngôi nhà. Tuy nhiên, 3 hạn chính và quan trọng nhất cần tránh chính là Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.

Theo quan niệm dân gian, hạn Kim Lâu được coi là một trong ba đại kỵ trong phong thủy khi xây dựng nhà cửa. Hạn Kim Lâu có 4 loại: Kim Lâu Thân (kỵ với bản thân), Kim Lâu Thê (kỵ vợ), Kim Lâu Tử (kỵ con) và Kim Lâu Súc (kỵ với vật nuôi, gia súc). Nếu gia chủ rơi vào tuổi Kim Lâu thì việc khởi công xây dựng nhà cửa có thể mang lại tai họa cho chính mình, vợ con hoặc vật nuôi trong gia đình.

Xây nhà năm Ất Tỵ 2025 cần tránh 3 hạn là Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai

Trong năm Ất Tỵ 2025, những người phạm Kim Lâu sinh vào các năm 1955 - tuổi Ất Mùi; 1957 - tuổi Đinh Dậu; 1960 - tuổi Canh Tý; 1962 - tuổi Nhâm Dần; 1964 - tuổi Giáp Thìn; 1966 - tuổi Bính Ngọ; 1969 - tuổi Kỷ Dậu; 1971 - tuổi Tân Hợi; 1973 - tuổi Quý Sửu; 1975 - tuổi Ất Mão; 1978 - tuổi Mậu Ngọ; 1980 - tuổi Canh Thân; 1982 - tuổi Nhâm Tuất; 1984 - tuổi Giáp Tý; 1987 - tuổi Đinh Mão; 1989 - tuổi Kỷ Tỵ; 1991 - tuổi Tân Mùi; 1993 - tuổi Quý Dậu; 1996 - tuổi Bính Tý; 1998 - tuổi Mậu Dần; 2000 - tuổi Canh Thìn; 2002 - tuổi Nhâm Ngọ; 2005 - tuổi Ất Dậu.

Tiếp đó, Hoang Ốc là hạn xấu liên quan đến việc làm nhà. Những người phạm phải hạn này khi làm nhà dễ gặp phải tình trạng nhà cửa không yên ổn, cuộc sống gia đình bất an, có thể gặp tai nạn hoặc gặp phải những khó khăn trong cuộc sống.

Trong năm 2025, những người tuổi sau sẽ phạm hạn Hoang Ốc gồm: 1957 - tuổi Đinh Dậu; 1960 - tuổi Canh Tý; 1961 - tuổi Tân Sửu; 1963 - tuổi Quý Mão; 1966 - tuổi Bính Ngọ; 1969 - tuổi Kỷ Dậu; 1970 - tuổi Canh Tuất; 1972 - tuổi Nhâm Tý; 1975 - tuổi Ất Mão; 1976 - tuổi Bính Thìn; 1978 - tuổi Mậu Ngọ; 1979 - tuổi Kỷ Mùi; 1981 - tuổi Tân Dậu; 1984 - tuổi Giáp Tý; 1985 - tuổi Ất Sửu; 1987 - tuổi Đinh Mão; 1988 - tuổi Mậu Thìn; 1990 - tuổi Canh Ngọ; 1993 - tuổi Quý Dậu; 1994 - tuổi Giáp Tuất; 1996 - tuổi Bính Tý; 1997 - tuổi Đinh Sửu; 1999 - tuổi Kỷ Mão; 2002 - tuổi Nhâm Ngọ; 2003 - tuổi Quý Mùi; 2005 - tuổi Ất Dậu.

Bên cạnh đó, hạn Tam Tai là hạn xấu kéo dài trong 3 năm liên tiếp, có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài lộc, sức khỏe và công việc của gia chủ. Tam Tai ảnh hưởng đến các bộ tam hợp.

Năm Ất Tỵ 2025 có các tuổi phạm Tam Tai là những người thuộc tuổi Hợi - Mão - Mùi gồm: 1987 - tuổi Đinh Mão; 1963 - tuổi Quý Mão; 1975 - tuổi Ất Mão; 1999 - tuổi Kỷ Mão; 1971 - tuổi Tân Hợi; 1983 - tuổi Quý Hợi; 1995 - tuổi Ất Hợi; 1959 - tuổi Kỷ Hợi; 1991 - tuổi Tân Mùi; 1967 - tuổi Đinh Mùi; 1955 - tuổi Ất Mùi; 2003 - tuổi Quý Mùi; 1979 - tuổi Kỷ Mùi.

Theo các chuyên gia phong thủy, mua bất động sản, xây nhà được xếp vào việc hệ trọng của cuộc đời mỗi người. Do đó, việc làm nhà, mua bất động sản vào năm tương hợp thì công việc hanh thông, gặp nhiều may mắn, gia đình bình an,... Nếu không may gia chủ gặp trắc trở cũng có quý nhân phù hộ. Còn làm nhà, mua bất động sản vào năm tương khắc dễ gặp điều chẳng lành, công việc gian truân, gia đình lục đục,...