Mới đây, The Herald cho biết, nam diễn viên đình đám của loạt phim "Squid Game" Lee Jung Jae có thể sẽ góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

MarvelCrave, một tài khoản Twitter đăng các cập nhật liên quan đến Marvel có uy tín, chia sẻ nguồn tin từ blogger kiêm nhà văn Daniel Richtman. Ông cho rằng, nam diễn viên 49 tuổi người Hàn Quốc và Marvel Studios đang thảo luận về vai diễn cụ thể được "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên.

Sau khi tin tức được đưa ra, người hâm mộ Marvel đã suy đoán rằng hai vai diễn có thể dành cho Lee nằm trong series Shang-Chi hoặc Spider-Man. Cụ thể nhân vật phản diện trong phần tiếp theo của "Shang-Chi và Truyền thuyết về Mười chiếc nhẫn" (2021) hoặc nhân vật phản diện Mister Negative sẽ đối đầu với người nhện trong loạt phim mới.

Nam chính "Squid Game" sẽ tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel? (Ảnh: IT).

Công ty chủ quản của Lee Jung Jae, Artist Company đã từ chối bình luận về những tin đồn và chỉ nói rằng họ "không thể tiết lộ bất cứ điều gì" vào thời điểm này.

Nam chính "Squid Game" sẽ tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel?

Nếu nam diễn viên tham gia MCU, anh sẽ là người Hàn Quốc thứ tư có vinh dự này, sau Claudia Kim với vai Tiến sĩ Helen Cho trong "Avengers: Age of Ultron" (2015), Ma Dong Seok, còn được gọi là Don Lee với vai Gilgamesh trong "The Eternals" (2021) và Park Seo Jun - người chuẩn bị ra mắt MCU trong bộ phim sắp phát hành "The Marvels".

Lee Jung Jae - người đã trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới nhờ vai diễn Gi Hun trong loạt phim đình đám "Squid Game" của Netflix Hàn Quốc (2021). Sắp tới, anh sẽ ra mắt trong vai trò đạo diễn lần đầu tiên với bộ phim "Hunt" sẽ được phát hành tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc vào 10/8 tới đây. Anh cũng đóng vai chính trong phim cùng với người bạn lâu năm và là đồng nghiệp, nam diễn viên Jung Woo Sung.

Lee Jung Jae gần đây đã được đề cử giải Emmy ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình với vai diễn trong "Squid Game". Bao gồm cả đề cử của Lee Jung Jae, loạt phim đã nhận được 14 đề cử Emmy trên 13 hạng mục. Nam diễn viên 49 tuổi cùng với các diễn viên và đoàn làm phim dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải vào ngày 12/9 tại Los Angeles.