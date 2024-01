Theo Nates, mới đây, nam diễn viên Lee Yi Kyung gặp phải một tình huống "dở khóc, dở cười". Với diễn xuất quá tốt của mình, nam diễn viên đã thực sự khiến nhiều khán giả căm ghét khi đảm nhận vai người chồng xấu xa trong "Cô đi mà lấy chồng tôi".

Theo báo TV Report, Lee Yi Kyung đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi tham gia ghi hình chương trình thực tế "How do you play?". Nam diễn viên liên tục bị các tiểu thương trong chợ gọi là "đồ tồi" và "kẻ xấu xa".

Nam diễn viên bị mắng chửi vì nhập vai người chồng ngoại tình quá tốt

Lee Yi Kyung bị ghét thậm tệ vì đóng vai người chồng tồi trong "Co đi mà lấy chồng tôi". Ảnh: TVN.

Các tiểu thương tại khu chợ Namdaemun nhận ra Lee Yi Kyung xuất hiện tại chợ, họ nghĩ ngay tới những hành động nhân vật của anh trong "Cô đi mà lấy chồng tôi". Ngay lập tức, "các bà cô" buông lời mắng chửi như "đúng là đồ xấu xa, nhưng tôi thích phim này lắm", hay "đồ tồi" khiến Lee Yi Kyung bối rối.



Khi bị mắng là "đồ tồi", Lee Yi Kyung không giấu nổi sự vui mừng vì đã được khán giả nhận ra. Ngôi sao của "Bỗng dưng trúng số" còn nhận được sự quan tâm của một số tiểu thương khác, những người thậm chí đã nựng, ôm và xin được chụp ảnh cùng anh. Điều này khiến tài tử Kim Seok Hoon và MC Yoo Jae Suk, người tham gia cùng Lee Yi Kyung rất ngạc nhiên trước sức hút và độ nổi tiếng của đồng nghiệp.

Lee Yi Kyung đang thu hút sự chú ý khi đóng vai Park Min Hwan, nhân vật được gắn mác "người chồng tồi tệ nhất phim Hàn". Với vai diễn trong "Cô đi mà lấy chồng tôi", Yi Kyung đảm nhận vai người chồng ăn bám, ngoại tình với bạn thân của vợ. Trên các diễn đàn phim Hàn, nhân vật Min Hwan đã bị gọi là "tra nam rác rưởi" vì hành động giết vợ để lấy tiền bảo hiểm.

Lee Yi Kyung nổi tiếng nhờ vai diễn người lính Triều Tiên trong "Bỗng dưng trúng số". Ảnh: Netflix.

Lee Yi Kyung, sinh năm 1989, là con trai của Lee Ung Beom, cựu CEO của một tập đoàn cung cấp linh kiện cho công ty công nghệ toàn cầu. Xuất thân trong một gia đình giàu có, nam diễn viên đã từng làm thêm ở cửa hàng DVD tự học diễn xuất và tham gia một số dự án truyền hình như "Hậu duệ mặt trời" và "Nhà trọ Waikiki". Tuy nhiên, chỉ khi đảm nhận vai diễn người lính Triều Tiên trong "Bỗng dưng trúng số", phim thu về 22,2 triệu USD, Lee Yi Kyung mới trở nên nổi tiếng toàn châu Á.

Khi được hỏi về sự nổi tiếng bất ngờ, diễn viên 34 tuổi nói: "Người Hàn Quốc chúng tôi có một câu ngạn ngữ là "Hoa không chỉ nở vào mùa xuân". Ngoài "Bỗng dưng trúng số", tôi còn có nhiều tác phẩm khác mà khán giả Việt yêu thích, và tôi hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả với những dự án sắp tới".