Nam diễn viên Kang Kyung Jun đã bị công ty chủ quản sa thải sau khi nhận cáo buộc ngoại tình với một đồng nghiệp nữ lớn tuổi. Sự việc bắt đầu khi tin đồn về mối quan hệ của anh với một phụ nữ (được tạm gọi là A) tại công ty bán hàng nơi họ cùng làm việc bắt đầu lan truyền. Chồng của A đã kiện Kang Kyung Jun đòi bồi thường 50 triệu won. Kể từ đó, cả hai đã biến mất, cắt đứt mọi liên lạc với cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công ty.

Theo thông tin từ Star News Korea ngày 12/1, từ khi bị cáo buộc, cả Kang Kyung Jun và A không xuất hiện tại nơi làm việc, mặc kệ các phản hồi từ cấp trên. Công ty đã yêu cầu họ giải thích, nhưng họ chỉ nói có "hiểu lầm" và sau đó cắt liên lạc.

Nam diễn viên bị đuổi việc vì ngoại tình với đồng nghiệp nữ lớn tuổi

Kang Kyung Jun và vợ là Jang Shin Young được dư luận ngưỡng mộ vì có cuộc tình đẹp. Ảnh: Grazia.

A là nhân viên chính thức của công ty, còn Kang Kyung Jun là nhân viên tạm thời, làm thêm công việc tại đây. Công ty sau đó đã gửi thông báo sa thải đến cả hai nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ.

Khi thông tin về vụ kiện được công bố lần đầu vào ngày 3/1, công ty quản lý K-Star Global ENT của Kang Kyung Jun cho biết họ đã nhận được đơn khiếu nại và "có khả năng hiểu lầm đã xảy ra". Bản thân Kang Kyung Jun cũng khẳng định rằng đây chỉ là một hiểu lầm.

Ngày 8/1, tin nhắn riêng tư giữa Kang Kyung Jun và A được công bố, xác nhận thêm về mối quan hệ giữa họ. Trong những tin nhắn đó, Kang Kyung Jun thể hiện những nội dung thân mật như "Anh muốn ôm em", "Anh yêu em"... nhưng sau đó chỉ xin lỗi và từ chối chia sẻ thêm thông tin.

Cũng trong thời gian đó, K-Star Global ENT thông báo rằng hợp đồng độc quyền giữa họ và Kang Kyung Jun đã hết hạn từ tháng 10/2023 và hiện đang thảo luận về việc gia hạn. Tuy nhiên, do tranh cãi nảy sinh, công ty đã quyết định chấm dứt quá trình thảo luận.

Về phía vợ của Kang Kyung Joon là nữ diễn viên Jang Shin Young, một người thân thiết với cô chia sẻ: "Jang Shin Young từ trước đã là người nhạy cảm và dễ mềm lòng. Cô ấy đã phải đối mặt với thách thức nuôi con một mình sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên".

Hơn nữa, một người quen khác đã tiết lộ về hành động đáng chú ý của Jang Shin Young sau sự kiện gây chấn động: "Jang Shin Young đang phải đối mặt với những thời kỳ khó khăn và thách thức. Cô ấy đang tự mình điều tra thông tin và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Thực sự, Jang Shin Young rất yêu thương gia đình của mình. Tôi hy vọng rằng vết thương lòng của họ sẽ không trở nên quá lớn".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jang Shin Young có thể đang chuẩn bị cho thủ tục ly hôn, chấm dứt mối quan hệ với ông xã Kang Kyung Joon.

Gia đình của cặp đôi Kang Kyung Joon và Jang Shin Young. Ảnh: Chosun.

Trong thời gian gần đây, nữ diễn viên Jang Shin Young cũng trở nên im lặng đột ngột trên mạng xã hội. Trong khi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới về công việc và cuộc sống trên trang Instagram cá nhân, từ ngày 20/12/2023 đến nay, cô bỗng nhiên biến mất, khiến nhiều fan lo lắng.

Kang Kyung Joon và Jang Shin Young lần đầu gặp nhau trên phim trường của "Flower of Revenge" và từ đó, họ phát triển mối quan hệ tình cảm. Họ kết hôn vào năm 2018 và sau 1 năm, đón chào đứa con trai thứ hai. Trước khi kết hôn với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young đã trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với giám đốc marketing Wi Seung Cheol. Cặp đôi Jang Shin Young - Wi Seung Cheol có một con chung, sinh năm 2007, và hiện tại cậu bé đang sống với cặp đôi Kang Kyung Joon - Jang Shin Young, đã chuyển đổi họ thành họ Kang.

Jang Shin Young, sinh năm 1984 và xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2002 với bộ phim truyền hình "Wuri’s Family". Năm 2011, cô trở nên nổi tiếng với vai chính trong bộ phim "The Empress". Sau đó, Jang Shin Young tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm như "Flower of Revenge", "Bride of the Sun", "The Chaser"...

Trong khi đó, Kang Kyung Joon, sinh năm 1983, chính thức xuất hiện trong làng giải trí vào năm 2004 qua bộ phim "Nonstop". Anh thực sự thu hút sự chú ý của công chúng từ bộ phim truyền hình "To The Beautiful You" (2012). Từ đó, tài tử 8X này đã đóng nhiều vai chính trong các tác phẩm như "Flower of Revenge", "Two Women's Room"...