Nam diễn viên "Tây du ký" qua đời ở tuổi 58

Ngày 11/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nam diễn viên An Á Bình qua đời ở tuổi 58 vì căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Đồng nghiệp của anh chia sẻ: "An Á Bình ra đi vào ngày 28/6, được an táng vào ngày 10/7. Tôi rất tiếc khi phải xa anh ấy cũng như thông báo tin buồn này đến truyền thông và khán giả".

An Á Bình trong "Tây du ký" (năm 1986) (Ảnh: Sina).

Thông tin nam diễn viên 58 tuổi qua đời khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương. Đại diện gia đình gửi lời tri ân đến khán giả đã dành tình cảm đến An Á Bình.

Tuy nhiên, họ xin phép không trả lời những câu hỏi xung quanh sự ra đi của cố diễn viên. "Người mất để lại nỗi đau thương khôn nguôi cho chúng tôi. Hy vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư", đại diện gia đình chia sẻ.

Nam diễn viên Tây du ký bị ung thư vòm họng trước khi qua đời

Một nguồn tin tiết lộ An Á Bình mắc ung thư vòm họng 5 năm nay. Sau vai diễn cuối cùng từ năm 2016, nam diễn viên giải nghệ để chữa trị. Anh vốn kín tiếng về đời tư nên nhiều bạn bè không biết chuyện anh mắc bệnh hiểm nghèo.

Sự ra đi đột ngột của An Á Bình khiến khán giả tiếc thương (Ảnh: Sina).

An Á Bình, sinh năm 1964, từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh theo học võ từ nhỏ và từng giành một số giải thưởng trong lĩnh vực võ thuật. Sau đó, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí, theo đuổi công việc đóng phim.

An Á Bình góp mặt trong khoảng 20 tác phẩm truyền hình, 10 phim điện ảnh và tham gia làm đạo diễn điện ảnh. Anh đóng nhiều vai phụ những vẫn được khán giả yêu mến.

Anh tham gia trong nhiều tác phẩm đình đám của điện ảnh Trung Quốc như: Tam quốc diễn nghĩa, Vương triều Khang Hy, Tây du ký (năm 1986). Trong Tây du ký, anh vào vai Đà Long, cháu của Tây Hải Long Vương.