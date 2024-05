Nam Định vs SLNA (18h ngày 31/5): Khó cản Rafaelson?

Rafaelson có màn trình diễn xuất thần ở vòng 21 V.League 2023/2024 trước Thanh Hóa. Ở trận đấu đó, Nam Định bị Thanh Hóa dẫn trước 2-0, nhưng Rafaelson đã ghi liền 5 bàn thắng giúp đội bóng thành Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-2.

5 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa giúp Rafaelson đi vào lịch sử V.League. Theo đó, tiền đạo người Brazil trở thành chân sút vĩ đại nhất trong một mùa giải ở sân chơi cao nhất Việt Nam với 26 pha lập công, số bàn thắng này còn có thể tăng lên.

Phong độ cao ngút trời của Rafaelson giúp Nam Định nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V.League 2023/2024. Sau 21 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội nhì bảng, 9 điểm so với Hà Nội FC và 11 điểm so với nhà đương kim vô địch CLB CAHN.

Rafaelson có hiệu suất ghi bàn đáng nể ở V.League 2023/2024 (Ảnh: Reuters).

Ở 5 vòng đấu cuối, Nam Định sẽ có lịch thi đấu dễ thở, khi gặp những đối thủ nằm ở nhóm đua trụ hạng. Trước mắt ở vòng 22 V.League 2023/2024 là đối thủ SLNA, đội đang thắng liền 3 trận dưới triều đại HLV Phạm Anh Tuấn.

Kể từ khi HLV Phạm Anh Tuấn lên thay HLV Phan Như Thuật, SLNA đã đổi vận. Họ duy trì thành tích bất bại với 4 trận hòa, trong đó có 3 chiến thắng ấn tượng trước Khánh Hòa, Bình Định và Bình Dương.

Từ chỗ ở vị trí áp chót, SLNA đã leo lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng. Từ chỗ không nắm quyền tự quyết giờ SLNA có thể chủ động và tự quyết định được số phận của mình trong cuộc chiến trụ hạng.

Cho dù có phong độ cao, nhưng SLNA vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Nam Định. Ngoài ra, đội bóng này cũng phải thi đấu ở chảo lửa Thiên Trường, sân đấu mà nhiều đội bóng đã gục ngã khi đến đây.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ SLNA, khi đội bóng này thua Nam Định ở 2 lần so tài gần nhất. Trong trận lượt đi trên sân Vinh, SLNA thua ở những phút cuối do bàn thắng của Tô Văn Vũ.

Khó khăn với SLNA là họ sẽ phải đối mặt với Rafaelson, tiền đạo số 1 V.League thời điểm này. Nếu hàng thủ của SLNA không khóa chặt được Rafaelson cũng như Hendrio, đội bóng xứ nghệ hoàn toàn có thể ôm hận.

Trận đấu giữa Nam Định vs SLNA trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2023/2024 diễn ra vào lúc 18h tối nay 31/5.