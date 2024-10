Nam Định yêu cầu loạt công ty chấp hành các quy định trong khai thác cát

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định vừa có nhắc nhở loạt đơn vị về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản cát.

Theo đó, trong thông tin gửi đến Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, Công ty cổ phần thuỷ sản Xuân Thuỷ, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hùng Cường, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nam Đại Thành, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua UBND tỉnh Nam Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản cát.

Một hoạt động "hút cát biển san lấp dự án tại Cồn Xanh". Ảnh: KT

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh này vẫn còn xảy ra một số vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát như khai thác cát trái phép, khai thác cát có dấu hiệu nằm ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép, sử dụng phương tiện, thiết bị không được đăng ký để đưa vào khai thác cát. Một số vụ việc vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo quy định.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động khoáng sản, ngăn ngừa các hoạt động khai thác cát trái phép, các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị đã được cấp phép khai thác thiện hiện nghiêm một số nội dung quan trọng.

Theo đó, thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Không được khai thác ngoài phạm vi khu vực mỏ đã được cấp phép, không được khai thác vượt quá công suất, vượt quá độ sâu cho phép, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế hàng năm.

Thực hiện khai thác, sử dụng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đúng mục đích, yêu cầu theo quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đáp ứng nguyên liệu phục vụ cho san lấp dự án, công trình trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định yêu cầu, trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải lập chứng từ, sổ sách, tài liệu, thông tin, số liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khai thác…

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; đăng ký phương tiện ra, vào mỏ phục vụ khai thác, vận chuyển cát; đăng ký kế hoạch khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Giám sát các phương tiện ra, vào khu vực mỏ cấp phép đảm bảo chỉ những phương tiện đã được đăng ký và có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở mới được phép ra, vào khu vực mỏ.

"Chịu trách nhiệm hoàn toàn về trật tự an ninh, an toàn đối với người và phương tiện của đơn vị, đảm bảo an toàn đê điều, môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển liên quan đến khu vực mỏ cấp phép. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu ảnh hưởng hoặc qua phản ánh của người dân về sự cố môi trường, đê điều, hiện tượng sụt lún đường bờ phải dừng ngay mọi hoạt động khai thác và tổ chức khắc phục sự cố, đồng thời thông báo ngay với các cơ quan chức năng" - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định yêu cầu.