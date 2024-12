Năm mới 2025, cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của Hội Nông dân Việt Nam năm 2024

1. Tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 6, năm 2024 với chủ đề "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ nguyên mới" đã diễn ra ngày 31/12/2024 tại trụ sở Chính phủ và được trực tuyến tới 63 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lâm Phương Thanh- Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lương Quốc Đoàn- Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hùng- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu có mặt trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu 9 nhóm vấn đề quan trọng. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương định kỳ đối thoại, lắng nghe với nông dân, Thủ tướng kêu gọi dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và đoàn kết, thống nhất – đây là điểm tựa tinh thần của dân tộc ta, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, để đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

2. Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Ngày 11/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Trong đó, đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182 phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp".

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030". Đây là Đề án đầu tiên cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2024 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 250 hợp tác xã (HTX), 1.500 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

3. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024, trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2024) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) được giao thực hiện chương trình.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng công nhận và Cúp vinh danh cho Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.

Lễ tôn vinh, biểu dương đã vinh dự đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Việc tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương HTX tiêu biểu năm 2024 có nhiều đổi mới, sáng tạo với tinh thần lấy người nông dân làm chủ thể, là trung tâm. Qua nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và xem phim tư liệu cho thấy: Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước.

4. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 3 (khoá VIII), ngày 19/7, thay mặt Ban Chấp hành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể" với sáu nội dung quan trọng.

Năm 2024, Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" do Trung ương Hội phát động đã đi vào thực tiễn đời sống xã hội ở nông thôn, được hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, từ đó đã thành lập mới trên 3.500 tổ hợp tác (gấp 3,5 lần), 600 HTX nông nghiệp (gấp 2,9 lần), thu hút trên 700.000 hội viên, nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp (gấp 1,6 lần chỉ tiêu đề ra).

5. Tổ chức thành công 02 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" giữa Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam với Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lắng nghe nông dân nói" được tổ chức ngày 14/10/2024. Tham dự và chủ trì Diễn đàn có: Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lắng nghe nông dân nói" được tổ chức ngày 14/10/2024

Diễn đàn diễn ra với hình thức hoàn toàn mở, người nông dân trực tiếp đặt câu hỏi, ý kiến từ thực tế sản xuất của bản thân tới các đồng chí chủ trì Diễn đàn, các đồng chí chủ trì lắng nghe, trao đổi, chia sẻ lại theo tinh thần "cùng lắng nghe, cùng trao đổi".

Trước thềm diễn ra Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức các kênh tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, đề xuất khác nhau và đã nhận được khoảng 1.200 câu hỏi, vấn đề liên quan từ bà con nông dân, hợp tác xã.

Tại Diễn đàn, đã có hơn 20 lượt nông dân, hợp tác xã chia sẻ, ý kiến chia sẻ trực tiếp; cùng hơn 300 ý kiến bằng văn bản. Diễn đàn không phải chỉ là nơi "hỏi và đáp", "chất vấn và giải trình", mà cùng nhau kiến tạo tương lai nền nông nghiệp với khát vọng thịnh vượng, hùng cường.

- Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lắng nghe nông dân nói" diễn ra vào ngày 24/11/2024 tại Hà Nội, có chủ đề là: "Khơi thông nguồn lực đất đai, hướng tới mục tiêu NetZero, bảo vệ môi trường nông thôn".

Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lắng nghe nông dân nói" diễn ra vào ngày 24/11/2024 tại Hà Nội, có chủ đề là: "Khơi thông nguồn lực đất đai, hướng tới mục tiêu NetZero, bảo vệ môi trường nông thôn".

Trước thềm Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến và đã có hơn 1.000 câu hỏi, ý kiến, đề xuất của bà con nông dân, hợp tác xã gửi đến Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Diễn đàn đã có hơn 20 ý kiến trực tiếp trao đổi với các đồng chí chủ trì về 3 vấn đề liên quan, đó là: (i) Các hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024; (ii) Cơ chế, chính sách để người nông dân tham gia vào quá trình sản xuất xanh, bền vững, giảm phát thải hướng tới mục tiêu NetZero mà Việt Nam đã cam kết; (iii) Các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường nông thôn, xử lý rác thải…

6. Tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 với nhiều đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức.

Tối 10/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội. Giải báo chí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức. Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank trực tiếp tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác phẩm đoạt giải.

Theo Ban Tổ chức Giải, điểm mới của giải năm nay so với năm đầu tiên là ngoài việc tổ chức nhận bài dự thi đối với tác phẩm báo in và báo điện tử, Giải còn mở rộng thêm hạng mục truyền hình và phát thanh. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động (từ tháng 7/2024), Ban Tổ chức đã nhận được 1.950 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại báo chí từ hơn 200 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi về tham dự giải. Tại lễ trao giải đã có 42 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải. Trong đó có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 20 giải Chuyên đề, với tổng giá trị các giải thưởng 540 triệu đồng.

7. Tôn vinh 56 "Nhà khoa học của nhà nông", trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông năm 2024

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ V và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ X năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Giấy chứng nhận và Biểu trưng của Chương trình cho Nhà khoa học của nhà nông.

Buổi Lễ tôn vinh và trao giải vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "56 cá nhân được tôn vinh "Nhà Khoa học của Nhà nông" và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông" là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân. Các cá nhân được tôn vinh và khen thưởng thực sự là những bông hoa đẹp, xứng đáng với tên gọi "Nhà khoa học của Nhà nông"; "Nông dân sáng tạo".

8. Đã có 3 triệu hội viên nông dân cài "App Nông dân Việt Nam"

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/HNDTW ngày 3/4/2024 về việc triển khai Nền tảng số Nông dân Việt Nam năm 2024. Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên, nông dân tải, cài đặt và kích hoạt Nền tảng số Nông dân Việt Nam, phấn đấu đạt 3 triệu tài khoản trên App Nông dân Việt Nam trong năm 2024.

Tính tới ngày 26/10/2024, các cấp Hội Nông dân đã xuất sắc hoàn thành trước thời hạn được giao với 3 triệu hội viên, nông dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Nền tảng số Nông dân Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mới trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng với sự vào cuộc của Hội ND các cấp và sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiên cứu và phát triển VIVAS (đơn vị thành viên của VNPT Technology), tính tới ngày 26/10/2024, các cấp Hội đã xuất sắc hoàn thành trước thời hạn được giao với 3 triệu hội viên, nông dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Nền tảng số Nông dân Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mới trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân.

Cũng trong năm 2024, Báo Nông thôn Ngày nay đã tiến hành ký kết với 6 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong việc triển khai cài "App Báo Dân Việt" để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028).

9. Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình Về nguồn Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024)

Hội Nông dân Việt Nam đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong cán bộ, hội viên, nông dân gắn với các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, nhất là đối với các thế hệ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ. Khuyến khích các tỉnh, thành Hội có các hoạt động, công trình hỗ trợ, giúp đỡ, đoàn kết với Điện Biên.

Ngày 15/4, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình Về nguồn hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiến hành Lễ gắn biển khánh thành công trình "Điểm trường mơ ước", điểm trường Nậm Vì thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chung Chải số 2 với mong muốn giúp trẻ em nơi đây có mái trường kiên cố, khang trang, để các em yên tâm học hành và 3 nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo tại bản Nậm Vì 2, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé).

Quyết định bổ sung 1 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Điện Biên, trao 250 suất quà cho một số gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình cựu công nhân hỏa tuyến, gia đình hội viên nông dân nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công.

10. Tăng cường quan hệ quốc tế, đối ngoại nhân dân

Năm 2024, hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân bên cạnh hai trụ cột là đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước.

Hội đã củng cố, duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với 78 đối tác song phương và đa phương; phát huy vai trò thành viên tích cực của Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA), Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO).

Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đặc biệt, Hội Nông dân Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống như Lào, Cuba thông qua việc tổ chức hội đàm song phương và ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác, Phụ lục Biên bản ghi nhớ hợp tác bao gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, giai đoạn 2025 - 2030, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba, giai đoạn 2025 - 2030, Phụ lục biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba, giai đoạn 2025 – 2030.

Tổ chức 2 đoàn lãnh đạo cấp cao do đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn làm Trưởng đoàn đi công tác tại Lào và Cuba.

Tổ chức đón tiếp 1 đoàn lãnh đạo cấp cao Hội Tiểu nông Cuba do đồng chí Félix Duarte Ortega - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba làm Trưởng đoàn.

Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 5 hội thảo quốc tế và chuỗi sự kiện liên quan với khoảng 200 lượt đại biểu quốc tế tham dự; tiếp tục quản lý và triển khai thực hiện 11 chương trình, dự án quốc tế. Các chương trình, dự án đã mang lại những tác động đáng kể trong nâng cao kiến thức, kỹ năng và cải thiện an sinh xã hội, sinh kế cho hội viên nông dân; bảo vệ môi trường, phòng và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng tổ chức và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội.