Nông dân An Giang kiến nghị Chính phủ chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt tổ chức thực hiện.

Cùng chủ trì tại điểm cầu An Giang còn có ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban, ngành tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trưởng các phòng, ban Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị và 30 nông dân tiêu biểu của tỉnh An Giang.



Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì điểm cầu trực tuyến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024, tại An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm



Đại diện nông dân tiêu biểu tỉnh An Giang tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Tham dự trực tuyến tại điểm cầu An Giang, ông Lê Thanh Long (nông dân xã Tân Lợi, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh An Giang, có tổng diện tích sản xuất 80 ha; doanh thu trên 8,9 tỷ đồng/năm; lợi nhuận trên 4,8 tỷ đồng/năm) đặt câu hỏi: "Kính thưa Thủ tướng! Thời gian qua, để thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều dự án cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải; phát triển tín chỉ carbon…

Ông Lê Thanh Long, nông dân xã Tân Lợi, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát biểu tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang.

Xin được hỏi, Chính phủ sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon theo hướng người nông dân có thể tham gia dễ dàng hơn. Đặc biệt, đối với đề án 1 triệu héc-ta lúa, cần nguồn vốn rất lớn để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tham gia, cũng như tổ chức lại chuỗi liên kết, nghiên cứu giống lúa phù hợp. Vậy, thời gian tới Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy Đề án này?".

Ông Trang Thành Long (nông dân TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết, ông rất vui mừng, phấn khởi khi được tham gia Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024. Ảnh: Hồng Cẩm

Với câu hỏi của ông Lê Thanh Long, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan trả lời. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp hướng đến mục tiêu tổng quát như: sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, phát triển tín chỉ carbon...

Thời gian qua thực hiện đề án nông dân ĐBSCL nói chung, nông dân tỉnh An Giang đã triển khai thực hiểm khá hiệu quả, nông dân đã sản xuất theo hướng hữu cơ, giảm chi phí sản xuất từ 20-30%... Đó là kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi của đề án, trong thời gian tới Bộ trưởng mong rằng bà con nông dân tiếp tục thực hiện quả để đề án đạt kết quả như mong đợi.

Quang cảnh tại điểm cầu An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Lần đầu tiên được tham dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, ông Trang Thành Long (nông dân TP.Long Xuyên) bày tỏ niềm vui, tự hào, ông nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự hội nghị chuyên đề về nông dân do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, tuy là tham dự hội nghị trực tuyến nhưng tôi cảm thấy mình rất vinh dự khi được nghe đại diện nông dân cả nước hỏi các vấn đề thiết thực của nông dân hiện nay và nghe được nghe Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương trả lời, bản thân tôi hiểu ra được nhiều vấn đề rất bổ ích cho bản thân mình".