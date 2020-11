Nam nghi phạm tử vong "do treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện"

Hà Văn Khánh (41 tuổi) vừa tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Công an huyện báo cáo là nghi phạm tử vong do treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện nhưng không qua khỏi.

Chiều 10/11, xác nhận với phóng viên Dân Trí, ông Võ Minh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, Công an huyện đã báo cáo có trường hợp tử vong tại nhà tạm giữ của đơn vị này. Cũng theo ông Khoa, nguyên nhân ban đầu được Công an huyện báo cáo là nghi phạm Hà Văn Khánh (41 tuổi, là nghi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy) tử vong do treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện nhưng không qua khỏi. Trụ sở Công an huyện Bá Thước. Nguồn: Dân Trí Cụ thể, theo Tiền Phong: Thông tin từ gia đình đình nghi phạm Hà Văn Khánh, ngày 28/10, ông Hà Văn Khánh (41 tuổi, trú bản Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện miền núi Bá Thước) bị công an bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, đêm 4/11, Công an huyện Bá Thước có thông báo đến UBND xã Kỳ Tân, rồi lãnh đạo xã thông tin đến gia đình là sức khỏe ông Khánh “có vấn đề”. Trong đêm 4/11, gia đình đến Công an huyện Bá Thước mới biết ông Khánh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước cấp cứu và đã tử vong. Đến 12h đêm 4/11, gia đình mới biết thông tin ông Khánh đã tử vong. Công an cho biết nguyên nhân ông Khánh chết là do thắt cổ tự tử ở nhà tạm giữ. Ngày 9/11, gia đình đã nhận được xe máy cùng nhiều tư trang, tài sản của ông Khánh. Ngày 10/11, đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận: Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được thông tin về vụ việc có một nghi phạm tử vong sau khi Công an huyện Bá Thước tạm giữ. Hiện nay, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra vụ việc này. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa là phối hợp với cơ quan điều tra công khai, minh bạch, trung thực. Khi có thông tin đầy đủ sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí. Chia sẻ