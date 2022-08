Mồ côi bố từ nhỏ

Phan Nhân Đức (SN 2004) là con út trong gia đình có 3 chị em tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Bố mất do bệnh hiểm nghèo khi Phan Nhân Đức đang học lớp 9, mẹ là giáo viên tiểu học trên địa bàn xã.

Từ bậc tiểu học đến bậc THPT, Phan Nhân Đức luôn là học sinh giỏi. Năm lớp 8, em là thủ khoa toàn huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) về môn Toán và Tin học, lên lớp 9, em đạt giải khuyến khích môn Toán cấp tỉnh.

Phan Nhân Đức là một học sinh thông minh và giành nhiều giải thưởng cao trong học tập. Ảnh: LĐ

Phan Nhân Đức chia sẻ: "Bố mất là cú sốc lớn đối với cuộc đời em. Lúc đó em rất buồn, không còn tâm trạng để học, bố mất lúc em đang ôn thi môn Toán cấp tỉnh, rồi kết quả không như ý. Thiếu bố trong gia đình là một mất mát quá lớn, mẹ phải gánh vác, lo toan mọi việc, thời gian cũng nguôi ngoai dần, rồi mấy mẹ con động viên nhau bước tiếp những khó khăn phía trước.

Ngoài thời gian học tập trên lớp, em thường xuyên giúp đỡ mẹ những công việc nhà, gắng trở thành một người con ngoan, đạt thành tích học tập tốt để không phụ lòng mẹ".

Mẹ và em gái chụp ảnh với Phan Nhân Đức trong ngày vui nhận 4 suất học bổng các trường danh tiếng ở Mỹ. Ảnh: NVCC

Bà Đặng Thị Thu Hà (mẹ Phan Nhân Đức) chia sẻ: "Lúc nhỏ, Đức chăm chỉ học, không phải để bố mẹ thúc giục. Từ bậc tiểu học đến bậc THPT, Đức luôn là học sinh giỏi, đạt nhiều giải cấp huyện và tỉnh. Khi giành được 4 suất học bổng các trường ở Mỹ, Đức là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đức được đi du học là cơ hội tiếp cận nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, hiện Đức đang học tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau để nâng cao trình độ".

"Đức rất chịu khó học tập, nhiều đêm tôi tỉnh dậy vẫn thấy Đức đang ngồi bàn học. Thấy con ham học, tôi luôn động viên con, học nhưng phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải vay mượn tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Thành quả mà Đức đạt được hôm nay là xứng đáng", bà Hà nghẹn lời vui mừng.

Vừa chữa bệnh, vừa học nhưng vẫn "ẵm" luôn 4 suất học bổng ở Mỹ

Đang học lớp 9, Phan Nhân Đức được bạn trong lớp nói về ý tưởng đi du học, và đã tìm hiểu những điều kiện, thủ tục để được tham gia. Đức đã tham gia vào 1 nhóm "Du học truyền lửa" do các anh, chị từng đi du học thành công lập để chia sẻ, giới thiệu về những đất nước như: Canada, Mỹ, Úc…

Được các anh chị nói về sự năng động, nền văn minh, tiên tiến của những đất nước đó, Phan Nhân Đức rất thích và quyết tâm để được học bổng đi du học. Đức vừa phải giữ phong độ học tập trên lớp, vừa phải ôn luyện để đủ điều kiện giành học bổng.

Phan Nhân Đức vừa xuất sắc giành 4 suất học bổng các trường danh tiếng ở Mỹ. Ảnh: NVCC

Phan Nhân Đức nộp hồ sơ vào 22 trường top đầu ở Mỹ. Các trường dựa trên các tiêu chí như: Điểm học bạ từ năm lớp 9 đến lớp 12 không dưới 8 điểm (riêng điểm lớp 12 phải trên 9 điểm); điểm IELTS tối thiểu đạt 6.5; hoạt động ngoại khóa; bài luận chính, bài luận phụ và thư giới thiệu của thầy cô.

Vào năm học lớp 10, một tai nạn giao thông nghiêm trọng ập đến với Phan Nhân Đức, em bị gãy 3 răng cửa, dập chân răng, dập xương hàm phải điều trị trong vòng 2 năm. Trong 2 năm, Đức thường xuyên phải ra Hà Nội điều trị, phẫu thuật khiến việc học tập ảnh hưởng rất nhiều.

"Em phải vừa học vừa điều trị mất khoảng 2 năm, hè vừa rồi mới khỏe lại. Ngoại hình thay đổi khi bị tai nạn khiến em có phần tự ti. Nhưng được sự động viên của mẹ, người thân, thầy cô và bạn bè nên em đã thấy tự tin hơn phần nào", Đức tâm sự.

Phan Nhân Đức (đứng thứ 2 từ bên trái sang) tham gia các hoạt động ngoại khóa để trau dồi môn tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Phan Nhân Đức đã mạnh dạn tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên hợp Quốc trong năm 2019 và 2020, để hoàn thiện hơn kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

"Khi bị gãy răng, em nói chuyện gặp nhiều khó khăn, phát âm không tròn vành, rõ chữ được như trước nhưng em vẫn mạnh dạn tham gia chương trình này. Đây là hoạt động ngoại khóa do học sinh các trường chuyên chất lượng cao trên cả nước tổ chức.

Khi tham gia mọi người đều phải nói bằng tiếng Anh, tham gia tranh luận các vấn đề lớn mang tính toàn cầu với mục đích tìm ra giải pháp tối ưu. Việc này giúp em phát âm tiếng Anh được chuẩn hơn", Đức nói.

Phan Nhân Đức muốn thay đổi môi trường học, muốn được học trong nền giáo dục tiên tiến của những nước hàng đầu thế giới nên đã ấp ủ ước mơ đi du học. Ảnh: NVCC

Bên cạnh ôn luyện để "săn" học bổng Đại học từ Mỹ, Phan Nhân Đức vẫn luôn học tập tốt chương trình ở lớp. Tổng điểm trung bình các môn lớp 10 của Đức là 8.8 điểm; lớp 11 là 9 điểm và lớp 12 là 9.1 điểm. Bên cạnh đó em còn đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường, điểm IELTS đạt 7.0.

Để học giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, ngoài những kiến thức học ở trường lớp, Phan Nhân Đức còn tham gia các câu lạc bộ nói tiếng Anh, tham gia hoạt động ngoại khoá, xem phim, đọc báo, đài, nghe nhạc nước ngoài và cố gắng bắt chước giọng Anh - Mỹ.

Với thành tích học tập xuất sắc, Phan Nhân Đức nhận được 4 lời mời từ các trường ở Mỹ là: Ithaca College hỗ trợ 164.000 USD; Depauw University 186.000 USD; Wells College 72.000 USD và Wabash College 168.000 USD (mức học bổng 85% cho 4 năm học tập và sinh hoạt).

Phan Nhân Đức quyết định lựa chọn học tại trường Wabash College ở bang Indiana, Mỹ với học bổng 168.000 USD trong 4 năm. Ảnh: PV

Sau khi cân nhắc, Phan Nhân Đức quyết định lựa chọn học tại trường Wabash College ở bang Indiana, Mỹ với học bổng 168.000 USD trong 4 năm. Ngoài ra, trường sẽ tạo cơ hội cho sinh viên vừa học vừa làm tại khuôn viên trường với mức lương 4.500$/năm.

Trong hồ sơ gửi đăng ký, bài luận của Phan Nhân Đức được các trường đại học đánh giá cao khi viết về hành trình lột xác của chính mình bị tai nạn giao thông nặng vào cuối năm học lớp 10. Nội dung xoay quanh việc em bị gãy 3 răng cửa, dập chân răng, dập xương hàm, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng không từ bỏ việc phấn đấu học tập.

"Câu châm ngôn sống của em là "You only live once" - tiếng Việt là bạn chỉ sống 1 lần. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa, trọn vẹn và không lãng phí cuộc đời", Phan Nhân Đức bật mí với Dân Việt.