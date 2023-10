Vụ phát hiện bộ xương người dưới gốc cây ở Bình Dương: Truy tìm tung tích nạn nhân

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm tung tích bộ xương người được phát hiện dưới một gốc cây tại khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.



Bộ xương người chưa xác định được chiều cao, giới tính. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an thu giữ 1 áo sơ mi dài tay, màu đỏ, đen có hoa văn màu đỏ, đường kẻ màu và 1 đôi dép màu đen quai ngang, có chữ "Nike" màu xanh.

Hiện trường vụ phát hiện bộ xương người.

Quần áo và đôi dép được phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân, hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên, vui lòng thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gặp điều tra viên Trần Nam Tấn hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Công Trung (SĐT: 0961.466.664 hoặc 0965.346.347), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Trước đó, chiều 27/10, người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường NK13A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, phát hiện bộ xương người dưới gốc cây.

Nhận tin báo, Công an phường Thới Hòa có mặt phối hợp với Công an TX Bến Cát phong tỏa hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Khu vực nơi phát hiện bộ xương người cỏ mọc um tùm, bên cạnh bộ xương có 1 bộ đồ, 1 chiếc dép và 1 sợi dây còn treo trên cây.