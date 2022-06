Nam sinh viên dụ dỗ nữ sinh quay clip nhạy cảm rồi tống tiền

Ngày 21/6, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ thành công đối tượng V.H.T.T (19 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).



Theo điều tra của Công an huyện Ngọc Hồi, vào ngày 30/5, trên trang Facebook có tên Ngọc Hồi xuất hiện các bài đăng từ những tài khoản Facebook ảo với nội dung: "Xin info N.T"; "Có ai hóng link N.T không" và dưới phần bình luận là một số hình ảnh nóng rõ mặt của người bị hại (nữ sinh cấp 3 là người dân tộc thiểu số).

Sự việc khiến em N.T này hoang mang, hoảng sợ và rơi vào trạng thái trầm cảm. Được sự động viên của bố mẹ, ngày 2/6, em T. đã đến trình báo tại cơ quan công an.

T. dùng Facebook ảo đăng bài viết, doạ tung clip để khủng bố tinh thần của nữ sinh T. Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi

Tại đây, em T. kể, vào năm 2021, em có lên Facebook và thấy Minigame tặng điện thoại Iphone 13 nên đã nhắn tin hỏi cách thức để tham gia. Đối tượng đã dụ dỗ T. quay video clip nóng sẽ được tặng điện thoại Iphone 13.

Vì đang là học sinh, nghĩ rằng việc này không ảnh hưởng gì nên T. đã quay video nhạy cảm theo hướng dẫn và gửi cho đối tượng để nhận được điện thoại. Tuy nhiên sau đó đối tượng đã chặn mọi liên lạc.

Đến tháng 5/2022, đối tượng dùng những clip nóng này để de dọa, uy hiếp tống tiền bị hại như trên. Gia đình em T. sau khi biết chuyện lo sợ ảnh hưởng điều tiếng nên thực hiện chuyển tiền 3 lần vào tài khoản của đối tượng. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền đối tượng vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa tống tiền.

Đoạn tin nhắn mà V.H.T.T. dùng để tống tiền em T. Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Ngọc Hồi đã xác lập chuyên án để nhanh chóng điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công công an xác định, có một nhóm bốn người khả nghi đang ở tại khu nhà trọ cao cấp dành cho sinh viên (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Sau khi sàng lọc, cơ quan công an xác định nghi phạm là V.H.T.T và tiến hành truy bắt. Đến khoảng 18h 45 phút ngày 15/6, cơ quan công an đã bắt giữ được T.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng công an đã áp giải T. về Kon Tum để tạm giữ.

Đối tượng V.H.T.T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi

Kiểm tra điện thoại của V.H.T.T, cơ quan công an phát hiện có tài khoản Facebook tống tiền, tin nhắn tống tiền, và đặc biệt ngoài video nóng của bị hại, còn nhiều video clip nóng khác cùng nhiều nhóm trao đổi video nóng trên ứng dụng Telegram. Sau đó, V.H.T.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo công an địa phương, V.H.T.T là tân sinh viên, hiện đang chuẩn bị nhập học vào tháng 8 tới. Đối tượng là đứa con ngoan, bản tính nhút nhát.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ