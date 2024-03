“Nam thần” Lee Min Ho hay Ji Chang Wook sắp đến Việt Nam?

Ji Chang Wook, Jung Hae In... là những nam thần đứng top của màn ảnh Hàn đã từng đến Việt Nam. Sau sự đổ bộ liên tiếp của các sao Hàn đình đám, năm 2024 sẽ là thời điểm gặp gỡ ngôi sao nào có lẽ là điều mà những người yêu điện ảnh xứ sở kim chi hết sức quan tâm.

Lee Min Ho, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook... ai sẽ đến Việt Nam trong năm 2024? Ảnh: HKL

Không ít "nam thần màn ảnh" Hàn Quốc luôn giữ được sức nóng nhờ tài năng diễn xuất và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Những năm gần đây, fans Việt không chỉ háo hức chờ đón sao Hàn đến Việt Nam để du lịch mà còn được gần hơn với thần tượng thông qua các chương trình giao lưu.



Năm 2019, fans Việt háo hức chờ đón Ji Chang Wook có mặt tại Việt Nam

Mới đây nhất, nhiều fans hâm mộ nữ đã tỏ ra phấn khích khi rò rỉ thông tin nam chính Something in the rain (Chị đẹp mua đồ ăn ngon cho tôi), D.P (Đào ngũ)... đến Việt Nam khi nhìn thấy ảnh anh đội chiếc nón lá. Tuy thông tin hết sức bất ngờ và khó tin nhưng ngay sau đó Jung Hae In đã thực sự có mặt trong một sự kiện ngay tại khách sạn Marriott Hà Nội cùng với sự chào đón nồng nhiệt của fans hâm mộ.

Jung Hae In có mặt trong sự kiện tại Marriott Hà Nội. Ảnh: HKL

Tuy thời gian ở lại Việt Nam không lâu nhưng đủ để fans hâm mộ được dịp nhìn thấy thần tượng Jung Hae In trong tầm mắt, nhiều khách mời trong sự kiện có mặt cùng Jung Hae In còn trực tiếp chia sẻ hình ảnh giao lưu cùng anh chàng trong cự ly gần.



Đặc biệt, theo thông tin từ ê-kíp làm việc cùng Jung Hae In thì Jung Hae In hết sức chuyên nghiệp và "nice" trong hành xử, khiến cho fans rất vui và thoải mái.

MC Hà Khánh Linh - người điều phối nội dung dẫn chương trình cho biết: "Jung Hae In rất "nice" trong suốt chương trình. Là ngôi sao lớn nhưng anh luôn chủ động chào hỏi và cảm ơn cũng như kết hợp nhuần nhuyễn từ đầu đến cuối, điều đó giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình được làm việc chung".

Diễn viên Jung Hae In và MC Hà Khánh Linh trong sự kiện tại Marriott Hà Nội

Không chỉ dừng ở đó, được dự đoán sau Jung Hae In sẽ là sự xuất hiện bất ngờ của một sao nam đình đám sắp sửa đặt chân đến Việt Nam trong đầu năm 2024. Tuy chưa có nhiều thông tin để khẳng định điều này nhưng một số người hâm mộ đã soi ra các tình tiết quan trọng. Trong bài đăng trên facebook của MC Hà Khánh Linh gần đây, có bình luận cho rằng, cô nàng MC sắp sửa chờ đón thần tượng Ji Chang Wook nhưng phản hồi của cô lại càng gây thêm phấn khích cho những ai đang tò mò.



Bình luận của Hà Khánh Linh khiến nhiều người tò mò. Ảnh chụp màn hình

Không khó để dự đoán "a Wook, a Ho" nhắc tới ở đây là ai, số ít những nam thần màn ảnh Hàn dễ được khán giả nhớ mặt nhắc tên chính là Lee Min Ho, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook. Dù cái tên nào đang bí mật đến Việt Nam thì cũng là một bất ngờ vô cùng lớn dành cho fans hâm mộ.



Lee Dong Wook, Ji Chang Wook, Lee Min Ho được dự đoán sẽ có mặt tại Việt Nam. Ảnh: HKL

Nhiều ngày trước, người theo dõi trang cá nhân của Hà Khánh Linh còn bắt gặp bài viết của diễn viên Lee Dong Wook trong dự án của Burberry, trước đó cô nàng cũng chia sẻ tin nhanh về diễn viên Ji Chang Wook, tuy Hà Khánh Linh không bật mí thông tin gì thêm nhưng đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý để chúng ta cùng chờ đợi.



MC Hà Khánh Linh là người dẫn chương trình Đẹp 24/7 trên kênh VTV2, cô thường xuyên đồng hành trong các chương trình làm đẹp cùng các thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc, chính vì vậy người theo dõi thường nhạy bén với thông tin về các sự kiện làm đẹp đến từ xứ sở kim chi trên trang cá nhân của cô.