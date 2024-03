Cách tuyển chọn thí sinh kiểu “ngược đời” của cuộc thi Mister Vietnam 2024

BTC nhấn mạnh, trong thời gian đến trước sơ khảo, BTC vẫn sẽ tiếp tục đi tìm phút chót những ứng viên có tiềm năng, không để lỡ bất kỳ một nhân tố tiềm năng nào.

Có thể nói, đây là cách làm "ngược dòng" của BTC Mister Vietnam đối với một cuộc thi sắc đẹp. Trong khi các cuộc thi cả nam và nữ hiện nay đa phần đều hướng tới xu hướng giải trí hoá thì Mister Vietnam mùa 2 lại thận trọng, công phu trong từng bước đi. Nếu như ở đa số các cuộc thi nhan sắc khác, vòng sơ tuyển sẽ thực hiện qua xem xét hồ sơ online, thì BTC Mister Vietnam mùa 2 đã nỗ lực nhiều tháng trời đi khắp mọi miền, trực tiếp tìm kiếm, chiêu mộ thí sinh có tiềm năng, thậm chí "chiều" thí sinh đến mức nhận lời tiếp xúc riêng theo lịch cá nhân.

Dàn thí sinh tham gia casting ở khu vực miền Nam hôm 29/2. Ảnh: Huy Trần

"Thực tế là chúng tôi đã đi đến hang cùng ngõ hẻm để chiêu mộ ứng viên, nên mặc dù công bố từ tháng 10/2023 đến giờ chúng tôi mới gần đủ số lượng thí sinh chuẩn bị bước vào vòng sơ khảo toàn quốc. Chúng tôi khẳng định, với tầm vóc một cuộc thi cấp quốc gia, Mister Vietnam không phải một show giải trí, chúng tôi muốn tìm kiếm ứng viên có thực lực để trở thành một hình mẫu tiêu biểu, năng động, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ, sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế để chinh phục chiến thắng, giữ vững vị thế hàng đầu của Việt Nam ở các cuộc thi dành cho nam lớn nhất thế giới, sẵn sàng tham gia vào các sàn diễn thời trang quốc tế… Chính vì vậy, khâu casting call của chúng tôi mất rất nhiều thời gian và công sức, mà không phải BTC nào cũng làm được", ông Phúc Nguyễn - Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam mùa 2 chia sẽ.

Vì những lý do đó nên Mister Vietnam mùa 2 đã chọn casting call tại các trường đại học, với mong muốn sẽ thu hút một thế hệ thí sinh có tri thức, năng động và tích cực lan toả giá trị cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng tìm kiếm ứng viên ở nhiều lĩnh vực khác...

Dàn giám khảo tham gia buổi casting ở khu vực phía Nam của Mister Vietnam mùa 2. Ảnh: Huy Trần

"Ở bất cứ nơi đâu cũng ẩn chứa những ứng viên tiềm năng, họ như những viên ngọc thô, chúng tôi có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện để "mài giũa" những viên ngọc ấy trở nên có giá trị. Đó là mục tiêu mang tính nhân văn của BTC tổ chức Mister Vietnam chứ không chỉ là thu hút thí sinh đến một cuộc thi mang tính thương mại và giải trí, hành trình của một Mister Vietnam chỉ thật sự bắt đầu sau đêm chung kết", ông Phúc Nguyễn nói thêm.

Mister Vietnam mùa 2 tuyển chọn thí sinh không giống ai

Theo tiết lộ từ BTC, vòng sơ khảo toàn quốc tới đây mang chủ đề "one on one" là hình thức "đối đầu" trực tiếp để chọn một. Vòng sơ khảo toàn quốc sẽ chỉ chọn ra 30 thí sinh bước vào chung khảo.

Với nhiệm kỳ 3 năm, Mister Vietnam mang tới cho các thí sinh tới 09 cơ hội trở thành đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi dành cho nam lớn nhất thế giới mà đơn vị tổ chức cuộc thi là Leading Media nắm giữ bản quyền, gồm: Mister Supranational, Mister International, Mister Global.

Một số gương mặt được tuyển chọn tại vòng Sơ khảo Mister Vietnam mùa 2. Ảnh: Huy Trần

Đây là 3 trong số 5 cuộc thi dành cho nam hàng đầu thế giới. Leading Media vẫn đang giữ vững vị trí là đơn vị duy nhất sở hữu tới 3 ngôi vị Nam vương của 3 cuộc thi hàng đầu thế giới đó là: Mister Global 2021 - Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh, Nam vương Quốc tế - Mister International 2018 Trịnh Bảo, Manhunt International 2017– Trương Ngọc Tình. Bên cạnh đó, Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên cũng xuất thân từ "Leading Media" đều giành ngôi vị Á vương Manhunt International. Mới đây nhất, Á quân Mister Vietnam mùa 1 Lê Hữu Đạt đã giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023.

Mister Vietnam mùa 2 mang đến nhiều cơ hội bước ra quốc tế cho các thí sinh: Top 05 Mister Vietnam và thí sinh đạt giải phụ Runway Star – Ngôi sao sàn diễn sẽ lập tức nhận được thư mời trình diễn tại Tuần lễ thời trang danh giá Newyork Couture Fashion Week, một trong những sàn diễn thời trang lớn hàng đầu nước Mỹ. 09 Mister Vietnam mùa 2 sẽ được chọn đại diện Vietnam tham dự 3 trong số 5 cuộc thi dành cho nam hàng đầu thế giới.

Thí sinh của Mister Vietnam mùa 2 không chỉ nổi trội về ngoại hình mà còn có học vấn. Ảnh: Huy Trần

Cơ cấu giải thưởng Mister Vietnam mùa 2 sẽ có 1 Quán quân, 4 Á quân và 6 giải thưởng phụ. Cơ hội giải thưởng sẽ được chia đều cho nhiều thí sinh. Các giải thưởng phụ gồm: Mister Runway Star - Mẫu Nam ngôi sao sàn diễn; Mister Content Creator - Mẫu Nam sáng tạo nội dung; Mister Multi Talented - Mẫu Nam tài năng; Mister Fitness Vietnam - Mẫu Nam có hình thể đẹp Vietnam; Mister Sports Vietnam - Mẫu Nam thể thao Vietnam; Mister Community Vietnam - Mẫu nam cộng đồng Vietnam.