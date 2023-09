Nam thanh niên 17 tuổi đi xe máy bốc đầu, buông 2 tay để câu view, bị phạt nặng ở Long An

Sáng 19/9, Công an TP.Tân An cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thiếu niên N.T.L. (17 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) vi phạm nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông, nặng nhất là bốc đầu biểu diễn xe máy.

Thiếu niên N.T.L. (17 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) đang biểu diễn xe máy trên cầu Bảo Định TP.Tân An. Ảnh: CACC

Liên đới chịu trách nhiệm là cha của em L., người hiện đứng tên chủ sở hữu phương tiện, bị xử lý hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.

Số tiền cha và em L. bị phạt tổng cộng 9,4 triệu đồng.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 10/9, em L. chạy xe máy đi bên làn đường ngược chiều trên cầu Bảo Định ở trung tâm TP.Tân An. Dù lúc này đông xe máy đi lại nhưng L. vẫn bốc đầu xe máy, buông hai tay chạy một bánh để "biểu diễn" đoạn đường dài.

Thiếu niên N.T.L. (17 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) buông hai tay để bạn quay clip câu view ở TP.Tân An. Ảnh: CACC

Không dừng lại đó, "tay lái" này tiếp tục thực hiện các động tác chạy xe máy trong tư thế người đứng thẳng và buông cả hai tay dù phương tiện dung tích chỉ trên 50cc.

Phát hiện vi phạm, công an lập tức truy tìm biển số xe, người sử dụng, sau đó lập biên bản tạm giữ chiếc xe do L. điều khiển với nhiều lỗi vi phạm, trong đó có cả lỗi người điều khiển mới 17 tuổi.

Nam thiếu niên ký vào biên bản thừa nhận rủ bạn lên cầu Bảo Định để quay trực tiếp cảnh mình chạy xe máy bốc đầu, buông cả hai tay đăng mạng xã hội nhằm câu like, câu view... cho vui.