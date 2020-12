Nam thanh niên Bình Định trốn truy nã ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, nhiều trinh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ cùng Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã bắt đối tượng Võ Văn Mỹ (SN 2003, ở thôn Tân An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) là đối tượng bị truy nã, khi đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất nước đá ở tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Võ Văn Mỹ tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ việc, trong thời gian từ ngày 12/6 - 3/7, lợi dụng sự chủ quan của một số người dân ban đêm để xe mô tô ngoài sân không đóng khóa cổng ngõ, đối tượng Võ Văn Mỹ đã lén lút đột nhập lấy trộm 2 xe máy của người dân trên địa bàn xã Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Võ Văn Mỹ bỏ trốn vào xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) xin làm công nhân tại một cơ sở sản xuất đá lạnh.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) ra quyết định truy nã đến nay.

Hiện, Công an huyện Phù Mỹ đã thực hiện di lý đối tượng về địa phương để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.