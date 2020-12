Quốc lộ 19C liên tục hư hỏng, Bình Định đề nghị Bộ GTVT bổ sung 78 tỷ sửa chữa

Ngày 17/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí trong kế hoạch 2021, để thực hiện sửa chữa các hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 19C, với tổng kinh phí thực hiện là 78 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Định, tuyến Quốc lộ 19C, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định được Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác cho Sở Giao thông vận tải Bình Định quản lý, tuyến đường có điểm đầu Km0+000 (giao nhau với Quốc lộ 1), điểm cuối tại Km39+270, có chiều dài 39,270Km.

Quốc lộ 19C tại tỉnh Bình Định bị hư hỏng do ảnh hưởng liên tục của bão lũ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ về kinh phí của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và hiệu quả, góp duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường.

Tuy nhiên, tuyến Quốc lộ 19C mới được nâng cấp lên từ tuyến đường tỉnh, hiện trạng mặt đường trên tuyến nhỏ hẹp (chủ yếu là cấp VI, bề rộng mặt đường B=3,5 - 5,5m), hệ thống an toàn giao thông, thoát nước bị thiếu.

Trong khi đó, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến rất lớn và ngày càng gia tăng, đặc biệt là lượng xe tải vận chuyển hàng hóa từ cảng Quy Nhơn đi các tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk và các Cụm Công nghiệp dọc tuyến, làm cho mặt đường ngày càng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 19C để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 8, số 9, số 10, số 12 đã xảy ra mưa to đến rất to, một số đoạn tuyến bị ngập sâu làm cho mặt đường vốn đã yếu và hư hỏng nay càng hư hỏng thêm, có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Để kịp thời sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trên tuyến, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí trong kế hoạch 2021, để thực hiện sửa chữa các hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 19C, với tổng kinh phí thực hiện là 78 tỷ đồng.