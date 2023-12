Nam thanh niên bỏ lại xe máy, nhảy cầu mất tích Nam thanh niên bỏ lại xe máy, nhảy cầu mất tích

Nam thanh niên chạy xe máy đến cầu Tân An tại tuyến đường tránh thuộc TP.Tân An (tỉnh Long An), sau đó bỏ xe lại, trèo qua lan can rồi lao mình xuống sông Vàm Cỏ Tây, chìm mất tích.