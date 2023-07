Nam thanh niên để lại mẹ trên cầu Bến Thủy rồi gieo mình xuống sông Lam

Chiều 21/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm một nam thanh niên mất tích trên sông Lam.



Nam thanh niên chở mẹ lên cầu Bến Thủy 2 rồi bất ngờ dừng lại, lao qua lan can cầu gieo mình xuống sông Lam. (Trong hình là đôi dép, mà nam thanh niên để lại trên cầu). Ảnh: C.A

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 11h45' ngày 21/7, anh T.V.T. (SN 2002, trú xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy chở mẹ đi lên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Khi đi đến giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ dừng xe, tháo dép để lại mẹ trên cầu rồi lao nhanh qua lan can nhảy xuống sông Lam. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng và phương tiện, đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân trên khu vực sông Lam.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nam thanh niên trên sông Lam. Ảnh: C.A

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nam thanh niên trên sông Lam.