Nam thanh niên điều hành 8 quán karaoke, chuyên mua bán các thiếu nữ

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn mua bán người của các nghi phạm rất tinh vi, núp bóng "hợp đồng lao động", tuyển nhân viên "việc nhẹ, lương cao" tại các quán karaoke, qua đó dụ dỗ, mua bán những thiếu nữ, trẻ em gái nhẹ dạ, cả tin, rơi vào "bẫy".

Người mẹ nhờ giải cứu con gái trong quán karaoke

Manh mối vụ án khởi phát từ việc ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tin báo của chị T. (SN 1991, trú ở huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) về việc con gái là cháu P. (SN 2010) đang bị giữ và cưỡng bức lao động tại TP.Bắc Kạn.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng CSHS tiến hành xác minh, qua đó phát hiện cháu P. đang ở cơ sở kinh doanh Club karaoke 1999 tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP.Bắc Kạn.

Phối hợp Công an TP.Bắc Kạn và Công an xã Nông Thượng, tổ công tác Phòng CSHS kiểm tra quán karaoke trên; chủ quán là Vi Văn Sắc (SN 1999, quê quán huyện Hà Quảng, Cao Bằng) thừa nhận cháu P. làm việc tại đó. Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Kạn đã lập biên bản sự việc và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả điều tra cho thấy P. từng là nhân viên quán karaoke tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do Phan Văn Ngân (SN 1992), trú thôn Đằng, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn và Lê Văn Quyên (SN 1992), trú thôn Làng Áng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, quản lý từ ngày 25/2 đến 28/2. Trong 3 ngày làm việc, do bị ép bán dâm, cháu P. không muốn làm nữa. Ngân đã nhờ Quyên tìm cho cháu công việc khác.

Quyên lên mạng xã hội Facebook, vào nhóm "Tuyển nhân viên karaoke" để tìm việc mới cho P. Lúc này Vi Văn Sắc vừa có bài đăng tuyển nhân viên kèm số điện thoại, nên 2 bên trao đổi, thống nhất và tối 28/2, Sắc đã cùng Hoàng Văn Tuấn (SN 1989, quê quán Na Rì, Bắc Kạn) về thị trấn Kép đón cháu P. Tại đây, Sắc và Tuấn yêu cầu cháu P. phải quay video về việc cô bé tạm ứng tiền lương 25 triệu đồng. Đặc biệt, các nghi phạm yêu cầu cháu P. phải khai tăng tuổi, tự nói tên của mình và khai sinh ngày 26/2/2005.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Sắc.

Sau khi Tuấn dừng quay clip, Sắc bắt cháu P. đưa lại số tiền 25 triệu đồng cho Ngân. Bản chất ở đây là các nghi phạm mua bán nhân viên quán karaoke, nhưng lại quay clip thể hiện cháu P. nợ tiền, nhằm khống chế, buộc cô bé phải tiếp tục làm việc cho Sắc dưới danh nghĩa đang vay nợ.

Về đến quán karaoke 1999 ở TP.Bắc Kạn, cháu P. lại bị Nguyễn Văn Cảnh (SN 1999), nhân viên của Sắc, đọc cho viết các loại "Giấy vay tiền", "Đơn xin việc", "Hợp đồng lao động", "Giấy cam kết"… nhằm hợp thức hóa việc nạn nhân đến làm việc tại quán là hoàn toàn tự nguyện. Từ ngày 1/3 đến 7/3, P. được hướng dẫn công việc chọn bài, rót bia, hát phục vụ khách ở các phòng hát.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo Điều 151 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp quán Club karaoke 1999 và quán karaoke Ba Bể Club tại tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, đều là các cơ sở kinh doanh karaoke do Vi Văn Sắc làm chủ, phát hiện 24 nhân viên nữ đang có mặt.

Thủ đoạn và luật ngầm của nhóm mua bán người

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ từ ngày 26/1 đến ngày 25/2, cháu P. từng bị các nghi phạm chuyển giao, nhận tiền để làm nhân viên phục vụ quán karaoke và hoạt động bán dâm tại các cơ sở karaoke trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang và Đông Anh (Hà Nội).

Ngoài ra, một trường hợp khác là cháu B. (SN 2009, quê quán Đại Từ, Thái Nguyên) khi chưa đủ 14 tuổi cũng bị Vi Văn Sắc thỏa thuận, trao đổi mua bán với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, ngày 2/3, Nguyễn Văn Hải (SN 2002, trú ở Đại Từ, Thái Nguyên) chuyên hoạt động quản lý và cung cấp nhân viên nữ cho các quán karaoke tại TP.Thái Nguyên, đã chuyển giao cháu B. cho Sắc để nhận số tiền 8 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi", khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ, trong năm 2022 và 2023, Lục Văn Tú (SN 1997), trú xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, em họ của Vi Văn Sắc; được Sắc thuê quản lý quán karaoke Ba Bể Club có quan hệ tình cảm yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với V. (SN 2008, quê quán Sìn Hồ, Lai Châu, nhân viên nữ phục vụ tại quán) khi D. chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bổ sung vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", khởi tố bị can, bắt tạm giam Lục Văn Tú.

Đối với 24 nhân viên nữ có mặt tại 2 cơ sở karaoke, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã phân loại, xác định nhiều thiếu nữ có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán và phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn bố trí nơi ăn ở cho 21 nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian chờ giải quyết vụ án; bàn giao một nạn nhân cho gia đình quản lý (trong số các nạn nhân có 4 cháu từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; 3 cháu từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ bị can Vi Văn Sắc (SN 1999) đang quản lý 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm 7 cơ sở tại TP.Bắc Kạn và một cơ sở tại huyện Ba Bể, trong đó Sắc chỉ đứng tên kinh doanh 2 cơ sở, các cơ sở còn lại mang tên người khác.

Các nghi phạm mua hoặc thuê lại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP.Bắc Kạn, sau đó phân công người quản lý ở từng cơ sở, đồng thời lập nhóm công khai trên mạng xã hội Facebook "Tuyển nhân viên karaoke", thường xuyên đăng tải thông tin tuyển nhân viên với nội dung hấp dẫn để thu hút các thiếu nữ, trẻ em gái. Để kéo khách đến các quán, các nghi phạm thường xuyên trao đổi nhân viên, khi cần chỉ gửi ảnh chụp hoặc qua các cuộc gọi video thỏa thuận rồi đến trực tiếp giao người.

Thủ đoạn của nhóm này tinh vi ở chỗ, các nghi phạm quản lý không trực tiếp đưa tiền cho nhau, mà đưa tiền cho nhân viên có quay video làm bằng chứng việc nhân viên tạm ứng tiền để trả cho chủ cũ, do đây là nhân viên nợ tiền ăn ở, phấn son... của chủ cũ. Sau đó các nhân viên tự đưa tiền cho chủ cũ, tạo vỏ bọc hai bên mua - bán không liên quan, không giao dịch để "lách luật".

Đặc biệt, các nghi phạm thường đưa nhân viên mới đến các cơ sở karaoke vào buổi tối hoặc ban đêm, sau đó giao cho nhân viên nam quản lý, giám sát 24/24h. Khi các nhân viên nữ đến làm việc cho Sắc đều được đàn em của Sắc đọc và hướng dẫn viết "Đơn xin việc", "Hợp đồng lao động" và "Giấy vay nợ" số tiền mà Sắc đã bỏ ra cho nhân viên tạm ứng trả nợ chủ cũ.

Theo hợp đồng, các nhân viên phải làm việc cho quán của Sắc trong vòng 6 tháng, nếu tự ý bỏ việc thì phải đền bù số tiền 30 triệu đồng, còn nếu làm đủ 6 tháng và trả hết nợ thì có quyền đi tìm việc khác. Trong hợp đồng cũng ghi lương của nhân viên là 100.000 đồng/giờ làm việc, nhưng thực tế các nhân viên làm tại quán của Sắc chưa hề được nhận một đồng tiền lương nào kể từ khi đi làm.

Trong quá trình hoạt động, tất cả nhân viên nữ đều không được ra khỏi quán nếu không có người của quán đưa đi, khi phục vụ thì phải cho khách sờ soạng, nếu không chấp hành thì sẽ bị phạt tùy mức độ.

Ngoài ra, các nghi phạm thu sim điện thoại của nhân viên, giao hẹn chỉ được liên lạc qua mạng xã hội và thường xuyên bị kiểm tra điện thoại di động để ngăn chặn việc tìm người giải cứu.