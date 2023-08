Nạn nhân vụ sạt lở cuốn trôi xe người Việt ở Lào: “Tôi nghĩ mình chết chắc rồi"

Clip: Anh Lê Thanh Phương chia sẻ trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào.

Sạt lở kinh hoàng

Tại khu vực đèo Đất (Lào) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều cây cối, đất đá đổ ập xuống đường. Vị trí xảy ra sạt lở nằm sâu trong nội địa của Lào, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) khoảng 70-80km. Đây là tuyến độc đạo từ Lào về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào khiến nhiều phương tiện từ Viêng Chăn (Lào) về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang bị ách tắc, mắc kẹt. Trong đó, có một số phương tiện bị đất đá, cây cối vùi lấp, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Anh Lê Thanh Phương từng nghĩ rằng mình bỏ mạng trong ngày sinh nhật của con trai (ngày 3/8). Ảnh: PV

Theo Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bước đầu các lực lượng chức năng Lào đã phát hiện có một nam tài xế xe đầu kéo container người Việt Nam tử vong trong vụ sạt lở tại đèo Đất, thuộc địa phận tỉnh Bolykhămxay (Lào). Nạn nhân được xác định là anh Đ.C.L. (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh).

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi trở về an toàn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại Lào, anh Lê Thanh Phương (tài xế của Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn) cho biết: "Khi xe tôi chở quặng tải trọng 32 tấn đi qua đèo Đá đến đèo Đất thuộc địa phận tỉnh Bolykhămxay (Lào) đã có hiện tượng sạt lở tại một vài điểm. Ngay lúc đó mưa to, tắc đường nên tôi cùng các anh em xe khác quyết định nấu ăn và lên xe nằm ngủ.

Khoảng hơn 0h ngày 4/8, tôi bất chợt tỉnh giấc, phát hiện phía trước xe mình khoảng hơn 300m có sạt lở lớn và gọi mọi người dậy để di chuyển xe quay đầu. Chúng tôi chuyển khoảng 30 phút thì điểm đậu xe ban đầu bị sạt lở nghiêm trọng".

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tại khu vực đèo Đất (Lào) đã xảy ra sạt lở cây cối, đất đá đổ ập xuống đường. Ảnh: PV

Theo anh Phương quay đầu cũng bị sạt lở mạnh nên anh em đã quyết định dừng xe lại. Một lúc sau, phát hiện một người tài xế quê ở huyện Kỳ Anh người cởi trần chạy đến chỗ chúng tôi. Anh này cho biết xe container của mình đã bị đất vùi lấp do không kịp di chuyển.

"Tôi đã đưa đồ ăn, nước và quần áo cho người tài xế kia. Bên cạnh đó, tôi kêu gọi các anh em tài xế khác tập trung tại chỗ chúng tôi vì nghĩ rằng nó an toàn. Có khoảng hơn 20 xe, xếp thành 3 làn trên đường rộng khoảng 10m để ẩn nấp", anh Lê Thanh Phương nói.

Sống sót kỳ diệu

Sáng hôm sau ngủ dậy, nhóm anh Phương bàng hoàng khi phát hiện mình bị cô lập. Phía trước và sau xe bị sạt lở hoàn toàn, chúng tôi cố di chuyển xe để thoát khỏi mà không được. Bùn lầy và đất đá cao gần nửa người không chạy được nên đành quyết định cùng trú trong 1 thùng container để sinh hoạt.

Anh Phương cùng các tài xế khác xếp xe thành 3 làn trên đường rộng 10m (khoảng 20 xe) để ẩn nấp. Ảnh: PV

Anh Phương nhớ lại: "Đêm 4/8 là đêm kinh hoàng đối với tôi. Sạt lở mạnh, đá, cây cối từ trên núi đổ rầm rầm xuống cả đêm không ai ngủ được, anh em ai nấy cũng chuẩn bị sẵn sàng để chạy. Nghe tiếng động mạnh ai cũng giật mình, như khủng bố tinh thần. Nhiều người dân Lào chạy tán loạn, họ bất chấp nguy hiểm trú dưới gầm xe container để tránh mưa và đá rơi".

"Hình ảnh có một cặp vợ chồng người ướt sũng, trên tay bế đứa con khoảng 1 tuổi hoảng loạn chạy tìm chỗ trú khiến tôi không thể nào quên. Chúng tôi đã cùng nhau gom thức ăn, quần áo khô để giúp đỡ gia đình họ", anh Phương tâm sự.

Sáng ngày 5/8, thấy tình hình bất ổn, sạt lở quá nhiều, anh Phương cùng 7 người khác quyết định bỏ lại xe và hàng hóa. Lội bộ xuống chân đồi hi vọng sống sót.

Nhiều xe container cao trên 3m bị vùi lấp bởi đất, đá. Ảnh: PV

"Cảm giác những hòn đá nặng vài chục tấn, khúc cây có đường kính 2-3 người ôm không hết lăn xuống qua mặt mình thật kinh hoàng. Lớp bùn đất, đá, cả cây cối cao hơn 1m khiến chúng tôi rất khó di chuyển. Nhiều đoạn không đi được thì chúng tôi bò, tay bám đá, bám lấy cành cây để cố gắng đi tiếp.

Có chỗ nước chảy mạnh, tôi bị cuốn trôi cách những người bạn hơn 20m. Nghĩ về gia đình tôi lại có thêm quyết tâm để lội về. Chúng tôi đã di chuyển như thế khoảng 6-7km để xuống chân đồi", anh Phương xúc động nói.

"Ngày 3/8 là sinh nhật con trai út của tôi tròn 5 tuổi. Trước khi đi, tôi hứa với con trai sẽ mua cho nó chiếc ô tô đồ chơi. Tôi tưởng rằng mình đã chết trong ngày sinh nhật của con trai. Nghĩ đến gia đình, tôi đã bò ra khỏi đống hoang tàn của vụ sạt lở 7km để tìm sự sống", a Phương nghẹn lời.

Vượt qua hơn 7km bị vùi lấp, cao hơn 1m có nhiều đá, cành cây lớn khiến chân anh Phương chi chít vết thương. Ảnh: PV

"Tối ngày 4/8, anh Phương gọi điện về nói rằng mình chỉ bị tắc đường sẽ về sớm với vợ con. Sáng 6/8, anh Phương vừa về đến cổng đã gọi vợ con ra ôm và khóc nức nở, sau khi nghe chồng kể tôi mới biết những gì chồng đã trải qua", chị Lê Thị Hồng Gấm (vợ anh Phương), cho biết.

Cũng đối mặt với sinh tử tại vụ sạt lở nghiêm trọng trên, ông Lê Đình Huệ (trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Ngày 3/8, tôi chạy xe Container từ Việt Nam sang Lào để chở hàng hóa về. Do mưa lớn nhiều ngày nên vùng đèo Đất (Lào) bị sạt lở mạnh. Không thể quay đầu, chúng tôi đành ở lại chờ sự giúp đỡ.

Một số xe bị đất, đá, cành cây vùi lấp chỉ còn phần đầu xe. Ảnh: PV

Đêm 4/8, mưa lớn khiến đất đá sạt lở mạnh, đất đá lăn xuống giống như bị phá bằng bom mìn, tôi ở trong xe đành phó mặc sự sống cho ông trời. Trong đêm, chỗ chúng tôi trú có 4 xe thì không may 2 xe của 2 tài xế trong nhóm bị sạt lở, rớt xuống vực.

May mắn 2 người này rơi xuống bám được cành cây, và tìm cách leo lên. Đến 3h sáng, người đầu tiên leo được lên, đến 5h người còn lại cũng an toàn leo lên".

"Tôi lái xe qua Lào từ năm 1984, nay cũng đã gần 40 năm nhưng chưa lần nào chứng kiến sạt lở lớn như vậy. Tôi đã dự tính trường hợp xấu nhất xảy ra với mình, hoặc bị kẹt tại đây vài chục ngày. Tuy nhiên, may mắn vượt rừng thoát khỏi được và trở về nhà an toàn", ông Huệ vẫn nhớ như in khoảnh khắc tử thần.

Một chiếc xe khác bị vò nát phần đầu. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: "Do sạt lở qua huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay nên các doanh nghiệp lựa chọn đi đường vòng qua huyện Viengthong, tỉnh Bolikhămxay.

Con đường này đi xa hơn khoảng 100 km so với qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi hoạt động lưu thông hàng hóa, nhất là với các xe chở hàng quá cảnh".