Mô hình "Con nuôi công an xã" giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

May mắn có dịp tham dự buổi ra mắt mô hình "Con nuôi công an xã" do Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai tổ chức, cảm nhận của chúng tôi đây là một buổi ra mắt tuy đơn giản, nhưng đầm ấm, có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Mô hình thiết thực này đã mở ra một hướng đi mới cho tương lai của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Mô hình "Con nuôi công an xã" hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Trung tá Phạm Đình Tuân, Trưởng Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai hồ hởi cho biết: Mô hình "Con nuôi công an xã" được xây dựng trên tinh thần thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ". Được sự nhất trí của công an tỉnh Lào Cai, công an huyện Bảo Thắng chúng tôi đã xây dựng mô hình "Con nuôi Công an xã".



Từ mô hình này, sẽ góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội gắn với công tác dân vận. Đồng thời, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng bước các em đến trường.

Qua công tác bám sát địa bàn, nắm bắt những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai mô hình "Con nuôi công an xã"; nhận đỡ đầu cháu Trần Huy Quân, sinh năm 2017, có hộ khẩu thường trú tại Thôn Tân Quang (xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Cháu Quân là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, bố cháu không may mất vì tai nạn giao thông năm 2022, mẹ cháu mắc bệnh ung thư, chị gái cả mới học lớp 7, chị gái thứ 2 học lớp 4. Chương trình nhận "Con nuôi Công an xã" sẽ hỗ trợ cháu Quân mỗi tháng 20 kg gạo và 200.000 đồng.

Tại buổi ra mắt, Công an xã Xuân Quang đã trao cho cháu Quân cùng gia đình 120kg gạo và 1,2 triệu đồng. Ảnh: Thanh Nga

Xúc động chia sẻ với chúng tôi, em Trần Thị Phương Ly (chị gái của Trần Huy Quân) cho biết: Cháu rất cảm động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sỹ Công an xã Xuân Quang. Gia đình cháu hiện giờ rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Món quà từ mô hình "Con nuôi công an xã" của các chú, các bác rất ý nghĩa, góp phần động viên lớn để chị em cháu nỗ lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống.



Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, mô hình "Con nuôi công an xã" được cán bộ chiến sỹ Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai xây dựng và duy trì dựa trên tinh thần tương thân tương ái, tiền và gạo sẽ được các chiến sỹ trích từ quỹ lương hàng tháng của mỗi cá nhân.

Mô hình "Con nuôi công an xã" là hoạt động đỡ đầu, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ thêm với phóng viên, Trung tá Phạm Đình Tuân, Trưởng Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Mô hình "Con nuôi công an xã" không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Công xã Xuân Quang nói riêng, thể hiện tinh thần tận tụy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.



Đây cũng là mô hình đầu tiên được triển khai tại địa phương, mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đảng ủy, UBND xã rất quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ để lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và tiếp tục lan tỏa, thực hiện hiệu quả mô hình này.

Với Mô hình "Con nuôi công an xã", Trung tá Phạm Đình Tuân tin tưởng, các cháu được nhận là con nuôi công an xã sẽ không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tâm hồn; được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, có trách nhiệm và định hướng đúng đắn, chuẩn mực về nhân cách để tương lai các cháu sẽ tươi đẹp hơn.