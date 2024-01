Phát động phong trào thi đua học tập tấm gương Phó trưởng Công an xã vừa hy sinh ở Lào Cai

Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Ngọc

Tại buổi lễ, đại tá Cao Minh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành về tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành tập trung một số nội dung sau: Thông qua học tập tấm gương đại úy Bùi Văn Đức, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động "Xây dựng Công an tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, duy trì kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành công an…

Đại uý Bùi Văn Đức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật tới bà con địa bàn. Ảnh: Huệ Trang

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu quy định của ngành để báo cáo Bộ Công an thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đại úy Bùi Văn Đức và gia đình; kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nêu cao tinh thần "tương thân, tương ái", ủng hộ 1 ngày lương giúp đỡ gia đình đại úy Bùi Văn Đức.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công an huyện Bát Xát đã báo cáo quá trình công tác và phấn đấu của đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành.

Theo đó, đại úy Bùi Văn Đức sinh năm 1991, là một trong những cán bộ của Công an tỉnh xung phong tình nguyện về cơ sở theo Quy định số 02/QĐ-ĐUCA và Kế hoạch số 376/KH-BCA của Bộ Công an và đã được lãnh đạo Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Phìn Ngan từ tháng 2 năm 2022, sau đó điều động giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát từ tháng 12 năm 2023.

Trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, đại úy Bùi Văn Đức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực bám nắm cơ sở, gần dân, mưu trí, dũng cảm, được nhân dân tin yêu, được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Nhiều năm qua, đại úy Bùi Văn Đức đều được Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2023, đại úy Bùi Văn Đức được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.