Một Phó trưởng Công an xã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 17/1, Tổ công tác Công an xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) gồm 4 người do đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng tiến hành tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại gia đình ông Hoàng Thông Sài và gia đình ông Hoàng Láo Kiếu (cùng trú tại thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành) - theo PLO.

Đoàn viếng Công an tỉnh Lào Cai do đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, viếng đại úy Bùi Văn Đức - Phó Trưởng Công an xã Tòng Sành hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Thông tin từ Báo Lào Cai: Kết quả, gia đình ông Kiếu đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng kíp, 1 nòng súng kíp.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương của gia đình ông Sài, Tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán. Đại úy Bùi Văn Đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng không biết bên trong súng có đạn, do sơ suất khiến súng nổ làm bị thương tại vùng bụng, ngực.

Đại úy Bùi Văn Đức dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện 198 Bộ Công an, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào hồi 21 giờ 50 phút cùng ngày.

Đại úy Bùi Văn Đức hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, với đồng đội và người thân. Cảm thông, chia sẻ với mất mát lớn lao của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và gia đình đại úy Bùi Văn Đức, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể huyện Bát Xát và nơi cư trú cùng nhiều người thân đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình đại úy Bùi Văn Đức.