Nhiều tiềm năng phát triển du lịch chất lượng cao

Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Hội nghị với chủ đề "Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới" nhằm tạo ra những sự đột phá đặc biệt cho khu vực Đông Nam bộ.

Vẻ đẹp của biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Nghị quyết xác định tương lai Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Để "về đích" với tiêu chí này, Bà Rịa - Vũng Tàu đang cố gắng tận dụng, phát huy các ưu thế sẵn có của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói, triển khai nghị quyết này Bà Rịa - Vũng Tàu càng có nhiều cơ hội để phát triển du lịch, kích cầu du lịch trong tương lai, tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương và các vùng phụ cận.

Ông Thọ cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương duy nhất có bờ biển dài với bãi cát thoải, sạch, nước trong đủ điều kiện phát triển du lịch chất lượng cao. Trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều khu vực có cảnh quan hấp dẫn, môi trường trong lành, ngoài ra còn có các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc.

Một góc thành phố du lịch Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Đặc biệt quần đảo Côn Đảo, vừa là di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, vừa là khu bảo tồn thiên nhiên rừng, biển được thế giới công nhận và đánh giá cao. Đặc biệt Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm cuối của dải ven biển từ miền Trung trở vào có thế mạnh phát triển du lịch biển.

Thêm vào đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí địa lý liền kề với các trung tâm kinh tế, tập trung đông đúc dân cư của vùng Đông Nam bộ, với thị trường hơn 18 triệu dân có thu nhập cao gấp 1,5 lần mức bình quân đầu người của cả nước, tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh.

"Các yếu tố trên đã hội tụ nhiều điều kiện để tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng của vùng Đông Nam bộ và các vùng lân cận", ông Thọ nêu.

Nhiều siêu dự án du lịch đang hình thành

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, với tầm nhìn dài hạn, đã thống nhất chủ trương định hướng phát triển Vũng Tàu không chỉ là trung tâm du lịch cấp vùng, cấp quốc gia mà phải phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Theo ông Thọ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang hình thành các khu du lịch chất lượng cao, tầm vóc quốc tế, với các thương hiệu nổi tiếng cả trong và ngoài nước như: The The Grand -Ho Tram strip, Six senses Côn Đảo, The Imperial, Pullman, Marina Bay resort, Malibu, Melia at the Hampton… "Đặc biệt giai đoạn vừa qua tỉnh đã và đang tập trung xây dựng môi trường du lịch an toàn, chất lượng, thành phố Vũng Tàu đã hai lần liên tiếp được vinh danh là thành phố du lịch sạch Asean", ông Thọ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ (giữa) quan tâm đến các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng được nâng cao, đồng bộ cả về chất lượng và số lượng. Trong quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định du lịch là một trong 5 trụ cột kinh tế quan trọng.

Quy hoạch định hướng phát triển trục động lực kinh tế du lịch tại khu vực ven biển phía Đông Nam với chuỗi đô thị du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu và khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

Đông Nam bộ nhìn từ trên cao. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Thọ nói thêm: "Để thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, để phát triển trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện các giải pháp gồm tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các vùng phát triển du lịch của tỉnh. Phối hợp với các Bộ ngành và các địa phương trong vùng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo, xây dựng Cảng tàu khách quốc tế và hệ thống đường thủy nội địa, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị. Phát triển các đô thị, nhất là đô thị du lịch ven biển theo mô hình đô thị xanh, bền vững, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng vượt trội, đáng sống, hấp dẫn du khách".

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương sẽ phát triển mạnh cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp. Tập trung phát triển loại hình, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trở thành sản phẩm mang tính đặc trưng, phát triển các khu du lịch phức hợp, đẳng cấp quốc tế.