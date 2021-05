"Nàng cỏ" Goo Hye Sun trở lại làm phim sau ly hôn

Sau bốn năm vắng bóng, người đẹp phim 'Vườn sao băng' Goo Hye Sun trở lại màn ảnh, lần đầu tự đóng chính bộ phim do mình làm đạo diễn.

Cụ thể, trang Sports Kyunghan đưa tin Goo Hye Sun sẽ trở lại giới giải trí bằng tác phẩm điện ảnh Dark Yellow. "Nàng cỏ" sẽ đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn và một vai diễn trong phim.

Công ty MIMI Entertainment (quản lý nữ diễn viên) cho biết Goo Hye Sun sẽ kêu gọi gây quỹ để sản xuất bộ phim. Thời gian để gây quỹ sản xuất Dark Yellow sẽ kéo dài một tháng, từ ngày 31/5-30/6.

Goo Hye Sun trở lại showbiz hậu ly hôn.

Theo Newsis, những người quyên góp, hỗ trợ vốn để sản xuất phim sẽ nhận được những món quà nhỏ, video hậu trường và vé mời tham dự buổi ra mắt phim.

Trên Instagram, Goo Hye Sun tiết lộ phim Dark Yellow thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, kinh dị; xoay quanh nỗi sợ quyền lực của một phụ nữ. Câu chuyện kể về người phụ nữ làm việc trong tiệm hoa với những biến động khi một người đàn ông lạ mặt dành cho cô sự yêu thích đặc biệt và tìm cách bước vào thế giới riêng của cô.

Goo Hye Sun trở lại

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Goo Hye Sun sau 5 năm vắng bóng, kể từ sau khi bỏ dở tác phẩm You Are Too Much vì bị bệnh. Đây là vai diễn đầu tiên của Goo Hye Sun sau vụ ly hôn gây sốt làng giải trí với Ahn Jae Hyun. Nó cũng là dự án điện ảnh đầu kể từ khi cô tham gia phim ngắn Father's Sword của đạo diễn Jung Yoon Chul vào năm 2017. Mặt khác, Goo Hye Sun hoạt động với tư cách đạo diễn từ năm 2009, thực hiện cả phim ngắn và phim truyện dài tập được trình chiếu tại các liên hoan phim khác nhau.

Goo Hye Sun sinh năm 1984. Cô hoạt động nghệ thuật với các vai trò diễn viên, đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô nổi tiếng nhất với vai diễn Geum Jan Di trong phim Vườn sao băng phiên bản Hàn (Boys Over Flower). Cô bắt đầu làm đạo diễn từ năm 2009.