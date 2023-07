Nắng nóng kéo dài, người tiêu dùng Việt "chìm vào" mua sắm online

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 7, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 7 cũng là tháng có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ 10 - 15 ngày đầu tháng và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ làm thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng. Thay vì mua hàng trực tiếp, nhiều người dần hình thành thói quen mua sắm online, đặc biệt là khi thời tiết nóng hơn.

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại các hệ thống cửa hàng nổi tiếng hút khách tại Hà Nội như khu vực: Chùa Bộc, Cầu Giấy, chợ Phùng Khoang… lượng khách tại các cửa hàng vào buổi trưa và chiều không nhiều, thậm chí thưa thớt do ảnh hưởng của nắng. Theo chia sẻ của một số chủ đại lý, đa số đơn hàng đến từ các kênh thương mại điện tử, mua bán trực tuyến. Mặc dù tại cửa hàng, nhiều sản phẩm được trưng bày với mẫu mã đẹp, khuyến mãi lớn nhưng khách hàng cũng không quá mặn mà.

Người Việt ưa chuộng mua sắm online trong mùa nắng nóng. Ảnh: Thanh Tùng.

Là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chị Hà Trang (23 tuổi) chia sẻ: “Từ lâu tôi đã hình thành thói quen mua sắm trực tiếp. Tận dụng thời gian trống hay lúc nghỉ trưa, tôi và các đồng nghiệp thường lướt web, săn hàng online trên các nền tảng như Shoppe, Lazada…”

Trên nền tảng trực tuyến, chị Trang thường tìm mua các sản phẩm như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng… Theo chia sẻ của chị, việc mua hàng theo cách này rất tiện lợi, với nhiều ưu đãi. Hơn nữa, cũng tránh được cảnh nắng nóng khi phải đi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

Săn sale, mua đồ online đang là thói quen tiêu dùng của người trẻ. Ảnh: Thanh Tùng.

Cùng chung thói quen với chị Trang, bạn Thanh Huyền (Đống Đa, Hà Nội) cho biết việc săn sale, mua hàng online đã trở thành thói quen khó bỏ của mình. Thay vì tìm đến các cửa hàng truyền thống, Huyền chỉ mất vài thao tác đơn giản là đã có thể đặt được món hàng yêu thích và được ship tận nhà.

Thanh Huyền chia sẻ: "Việc mua hàng online giúp em tiết kiệm được thời gian, công sức. Hơn nữa, trên các sàn thương mại điện tử, em có thể tìm mua, app mã giảm giá. Trong những ngày bão sale, em có thể mua được nhiều mặt hàng như ốp điện thoại, đồ dùng cá nhân với giá chỉ 1000 đồng. Điều đó giúp em tiết kiệm được khá nhiều chi phí sinh hoạt”.

Thấu hiểu được tâm lý khách hàng, nhiều cửa hàng cũng đã chuyển dần sang phát triển kênh mua sắm mua sắm online, kết hợp với các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tik Tok shop.... Tại đây, nhiều mặt hàng được chào bán, khuyến mãi đồng giá, freeship… Các hình thức kích cầu này dần phát huy tác dụng, tạo thói quen tiêu dùng mới cho khách hàng trong mùa nắng nóng năm nay.