Nắng nóng kỷ lục, nông dân Bình Phước đang mệt lử chống chọi, bơm hút tưới cây liên tục

Theo các số liệu từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Có nơi, nắng nóng gay gắt trong 24 giờ đến 48 giờ tới, với nhiệt độ trong khoảng 36 - 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 25 - 40%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ 00 - 16 giờ 00. Cao nhất là ở thành phố Đồng Xoài, nhiệt độ lên tới 38.6 độ C, độ ẩm là 25%.

Thậm chí, ngày 27/3, đài còn cảnh báo từ 72 - 120 giờ tới: Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Bình Phước, có nơi nắng nóng gay gắt. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Các con suối ở Bình Phước rất hiếm hoi còn dòng chảy như thế này. Ảnh: T.Đ.L

Trong khi đó, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết: Mực nước tại các hồ chứa nước đang tiếp tục xuống thấp so với mực nước dâng bình thường.

Trong đó, hồ Bù Ka (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) giảm 2,5m. Các hồ Đắk Tol (phường Sơn Giang, thị xã Phước Long); hồ An Khương (xã An Khương, huyện Hớn Quản); hồ Bình Hà (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập) đều giảm 1,8m. Dung tích còn lại của các hồ giảm 28% so với tổng dung tích các hồ chứa.

Người dân tỉnh Bình Phước đang nỗ lực tìm nguồn nước để tưới tiêu trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Phạm Hoài

Đặc biệt hồ M26 (xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) dung tích còn lại 11%, hồ Bù Ka còn 13%, hồ Tà Thiết (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) còn 40%. Trong khi đó, mực nước các công trình thủy điện trên sông Bé như: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng đều có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1-3m.

Toàn tỉnh Bình Phước có 76 công trình thủy lợi. Trong đó, có 65 hồ chứa (11 hồ chứa lớn, 33 hồ chứa vừa, 21 hồ chứa nhỏ), 9 đập dâng, 1 trạm bơm và 1 hệ thống kênh thủy lợi đang vận hành khai thác. Năng lực thiết kế tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp là 9.286 ha.

Nhiều máy bơm nước được huy động để bơm nước tưới cây. Ảnh: Phạm Hoài

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước: Mùa khô năm nay, toàn tỉnh đã có 1.444 hộ gia đình và 8.283,7 ha các loại cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Trong đó cây ăn trái và cây lâu năm có 6.594,4ha, cà phê 1.601ha, lúa 37,6ha, hồ tiêu 33,9ha, cây hàng năm khác 16,8ha.

Có 7/11 huyện, thị xã, trong tỉnh bị ảnh hưởng, gồm: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú, Bình Long, Hớn Quản, Phú Riềng. Bù Gia Mập là huyện bị ảnh hưởng nhiều nhất cả về số hộ dân (667 hộ) và số diện tích cây trồng (5.523,5ha), chiếm phần lớn trong toàn tỉnh.

Tỉnh Bình Phước cảnh báo hạn nông nghiệp ở mức độ 3 đến mức độ 4 ("khắc nghiệt" đến "rất khắc nghiệt") và cấp độ thiên tai từ cấp 1 đến cấp 2/ tối đa 5 cấp. Đối với cấp nước sinh hoạt tập trung, trên địa bàn tỉnh có 41 công trình, trong đó có 25 công trình sử dụng nguồn nước mặt và 16 công trình sử dụng nguồn nước ngầm.

Trên đường phố, ai ra đường cũng trong tư thế sử dụng áo quần, mũ nón chống nóng triệt để. Ảnh: T.L

Bà Đỗ Thị Lan - nông dân ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú - cho biết: "Nắng nóng, thiếu nước trầm trọng khiến hàng chục nọc tiêu và cây trồng trong vườn nhà tôi chết khô. Giếng khoan hơn 20m vẫn chưa thấy mạch nước. Trong khi đó, do nắng nóng, bông điều khô nỏ, dẫn tới sản lượng hạt điều thu hoạch vụ điều năm 2024 giảm sút 30%".

Trong khi đó, tại vườn nhà ông Nguyễn Thanh Tâm ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú; ông Tâm đang tốc lực dẫn ống bơm nước khắp khu vườn cam, chanh, sầu riêng... để tưới nước cứu cây. Song, lượng nước từ giếng bơm phải dè sẻn, không thấm vào đâu, nếu so với cả mảnh vườn rộng hơn 10 ha...

Theo ông Hoàng Mạnh Thường - phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước: "Dung tích hồ chứa tuy giảm, nhưng hiện vẫn đảm bảo nước tưới cho diện tích cây trồng cần nguồn nước.

Tuy nhiên, tình hình nắng hạn sẽ tiếp tục kéo dài, người dân cần chủ động tưới tiết kiệm, tủ gốc, nạo, vét, đào ao, giếng để tích trữ nguồn nước, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt".



Trước thực trạng hạn hán, nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã đã kiến nghị các giải pháp nhằm chống hạn.

Trong đó, nhiều đơn vị đề nghị nạo vét hệ thống suối trên địa bàn, cải tạo các hồ chứa, nâng công suất cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và hỗ trợ kinh phí để các hộ dân khoan giếng.