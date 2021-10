Nên ăn gì ở độ tuổi 50?

Do những thay đổi của cơ thể ở độ tuổi 50, điều quan trọng là phải thay đổi lối sống và chế độ ăn uống phù hợp.

Trái bơ Bơ là một loại siêu thực phẩm phổ biến đối với mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng đặc biệt hữu ích khi bạn bước vào độ tuổi 50 và 60. Bơ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên chứa đầy chất chống ôxy hóa, chất xơ và chất béo có lợi cho tim mạch để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh bên trong và làn da của bạn sáng đẹp từ bên ngoài. Dầu ô liu Bạn vẫn có thể tăng tuổi thọ của mình ngay cả khi ở tuổi 50, và một cách để làm điều đó là sử dụng ô liu. Dầu ô liu như một thành phần quan trọng góp phần kéo dài tuổi thọ, đây là nguồn chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim và chất chống ôxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và bệnh mãn tính. Quả hạch brazil Hạt Brazil không chỉ là một món ăn nhẹ ngon miệng và ít calo mà còn chứa đầy một loại khoáng chất hữu ích gọi là selen. Selen là một khoáng chất hoạt động trong cơ thể để cung cấp chất chống ôxy hóa làm giảm viêm và giúp hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động tốt. Điều đó đặc biệt quan trọng sau 50 tuổi vì một trong những hậu quả được công nhận nhiều nhất của quá trình lão hóa là suy giảm chức năng miễn dịch. Những loại thực phẩm tốt cho độ tuổi 50. Ảnh minh họa. Đồ họa: B.C Hạt lanh Hạt lanh là nguyên liệu có lợi cho sức khỏe và có liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm cholesterol và thậm chí giúp ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư. Ngoài ra, hạt lanh cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời và có thể giúp da sáng hơn, sức khỏe xương khớp và thậm chí giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Quả việt quất Quả việt quất là một thực phẩm tuyệt vời khác để ăn ở độ tuổi 50 của bạn. Loại quả này chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống ôxy hóa, và được biết đến với tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol và giúp bạn no lâu hơn. Đậu Một số người có thể không nhận ra rằng đậu là một trong những thực phẩm quan trọng nhất để ăn cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Đậu là một nguồn cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, kali và đã được chứng minh là giúp giữ cholesterol trong đường tiêu hóa, cũng như giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Yến mạch Bột yến mạch đã hết lần này đến lần khác được chứng minh là một thực phẩm bổ sung đáng tin cậy và lành mạnh cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, đặc biệt là đối với những người trên 50 tuổi. Yến mạch là một nguồn cung cấp chất xơ hòa tan beta-glucan, có lợi ích liên kết với cholesterol cũng như giúp kiểm soát lượng đường trong máu và góp phần tạo nên một đường ruột khỏe mạnh đồng thời giúp bạn no lâu hơn. Yến mạch cũng chứa chất chống ôxy hóa có thể giúp giảm viêm và góp phần vào sức khỏe tim mạch. Đắk Lắk: Thêm 2 nhân viên y tế, gần 50 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng 26/10/2021 18:47

