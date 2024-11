Nếu bà Harris thắng cử, Musk sẽ không bao giờ đến được sao Hỏa

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ ông Trump kể từ những tháng cuối của chiến dịch tranh cử. Ảnh: NYT.

"Canh bạc" cực kỳ mạo hiểm mà người giàu nhất thế giới - Elon Musk "đặt" vào Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 đã kết thúc với thắng lợi rực rỡ. Chỉ trong 24 giờ sau khi Donald Trump đắc cử, khối tài sản ròng của Elon Musk đã tăng 26,5 tỷ USD nhờ đà tăng của cổ phiếu Tesla, và một chân trời hào quang đã mở ra với Elon Musk.

Vì sao bầu cử Tổng thống Mỹ lại có tác động lớn đến Musk như vậy, và vì sao Musk lại dám đặt cược bằng cả mạng sống của mình vào Trump?

Người ta ví von rằng, một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thực chất là cuộc đối đầu giữa một bên là các nhà tài phiệt Mỹ mới nổi do Musk đại diện và các nhà tài phiệt Mỹ kiểu cũ do người Do Thái kiểm soát.

Trong giai đoạn nước rút, Musk không chỉ hào phóng quyên góp hơn 100 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump mà còn dành nhiều thời gian và công sức hết lòng ủng hộ cựu Tổng thống. Hơn nữa, Musk còn tham gia sâu vào việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược của chiến dịch.

Ông cũng thành lập một nhóm tương tự như nhóm được sử dụng khi mua lại Twitter bằng cách tuyển dụng một số lượng lớn người vận động, họ đã đến thăm hàng nghìn hộ gia đình mỗi ngày. Musk không tiếc công sức và Trump đã giành được sự ủng hộ của cử tri. Musk đã trở thành nhân vật chủ chốt không thể thiếu trong giai đoạn sau của chiến dịch.

Nhìn vào bản chất của vấn đề. Là người giàu nhất thế giới, Musk nằm trong số rất ít người có thể tận hưởng trọn vẹn lợi ích của toàn cầu hóa. Ngay cả với vị trí nổi bật như vậy, "đế chế công nghệ" của ông ngày càng gặp nhiều trở ngại do nhiều vấn đề khác nhau gây ra bởi ngành tài chính Mỹ và sự phân cực của xã hội.

Tương tự như Trump, Musk cũng tuân theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích trong việc ra quyết định của mình; nguyên tắc này thường được thúc đẩy bởi những lợi ích kinh doanh khổng lồ. Hiện tại, rất khó để Musk có được bất kỳ lợi ích đáng kể nào khi phe đảng Dân chủ thắng thế, dù là chế tạo ô tô, chế tạo tàu vũ trụ hay hạ cánh trên sao Hỏa, tất cả đều khó khăn chồng chất.

Vì sao Musk nổi giận?

Có rất nhiều việc làm của Đảng Dân chủ cầm quyền nhằm vào Musk:

- Hội nghị thượng đỉnh về Cơ sở hạ tầng Sạc EV lần thứ 5 - Bắc Mỹ từ chối Tesla: Tổng thống Biden từng công khai tuyên bố rằng ông sẽ thúc đẩy toàn diện việc phát triển xe điện, và ban đầu Musk nghĩ đây là tin tốt cho Tesla. Tuy nhiên, đảng Dân chủ dường như luôn là "kẻ thù" của Tesla khi tổ chức các hội nghị thượng đỉnh về xe điện, Musk và Tesla luôn bị loại khỏi danh sách mời.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc Tổng thống Biden ca ngợi CEO của General Motors tại hội nghị thượng đỉnh và cho rằng General Motors là công ty đi đầu trong lĩnh vực điện khí hóa. Động thái này đã trực tiếp khiến Musk tức giận.

- Trợ cấp không đến tay: Tesla phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách trợ cấp của Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu phát triển. Ở giai đoạn này, Tesla sản xuất gần 2/3 số xe điện ở Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ không những không cung cấp trợ cấp cho Tesla mà còn phân phối cho đối thủ của Tesla và các công ty sản xuất ô tô nhiên liệu.

- Gói bồi thường bị từ chối: Năm 2018, các cổ đông của Tesla đã thông qua gói bồi thường trị giá 55,8 tỷ USD, nhưng một trong số họ đã đệ đơn kiện cho rằng Musk đã sử dụng ảnh hưởng của mình đối với ban giám đốc để thúc đẩy kế hoạch này. Đầu năm nay, gói bồi thường đã bị tòa án Delaware từ chối, đồng nghĩa với việc phần lớn tài sản của Musk đang rơi vào tình trạng bấp bênh. Delaware là một bang nghiêng về đảng Dân chủ, điều này khiến Musk rất không hài lòng.

- Việc xây dựng các cơ sở sạc điện đang tụt hậu nghiêm trọng: Thành tích của đảng Dân chủ cầm quyền trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đáng thất vọng. Tổng thống Biden từng công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng đầy tham vọng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để xây dựng ít nhất 500.000 trạm sạc trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, 3 năm sau, 4 bang đã hoàn thành và chỉ có 7 trạm sạc công cộng và tổng cộng 38 cọc sạc đang hoạt động. Do sự thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị sạc, một nửa số chủ sở hữu xe điện có xu hướng chuyển sang sử dụng xe chạy bằng nhiên liệu khi cân nhắc mua chiếc xe tiếp theo của mình.

- Mộng Sao Hoả tan vỡ: Khi đảng Dân chủ nắm quyền, Musk sẽ khó có thể lên sao Hỏa. Chính phủ đã lợi dụng Hiệp hội Bảo tồn động vật và biển để liên tục cản trở kế hoạch bay thử nghiệm Starship. Musk đã phải dồn tâm sức vào việc nghiên cứu tác động có thể xảy ra khi tên lửa rơi xuống biển gây ảnh hưởng đến cá mập.

Sau khi nghiên cứu xong phương án tránh ảnh hưởng cá mập thì Chính phủ của Biden lại đưa vấn đề cá voi lên. Ngoài ra, cứ 26 tháng một lần sẽ có sự đối chuẩn đặc biệt giữa Sao Hỏa và Trái Đất, giúp việc điều hướng giữa các vì sao trở nên khả thi. Nếu muốn đạt được mục tiêu đáp xuống sao Hỏa trong vòng 20 năm, thì khi ấy Musk đã 73 tuổi và sẽ chỉ còn 9 cơ hội. Nếu Harris thắng cử, ông sẽ không bao giờ đến được sao Hỏa.

Tệ hơn nữa, Tổng thống Joe Biden còn cáo buộc SpaceX từ chối thuê người tị nạn và người xin tị nạn. Lời cáo buộc này khiến Musk và công ty của ông gặp rất nhiều rắc rối từ nhiều bộ phận khác nhau ở Mỹ. Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện SpaceX với lý do cáo buộc phân biệt đối xử, Ủy ban Truyền thông Liên bang hủy trợ cấp cho dự án Starlink và SpaceX bị Cục Bảo vệ Môi trường phạt 140.000 USD vì dùng nước uống để làm mát bệ phóng, v.v.

Tại sao lại là Trump?

Mặt khác, với tư cách là một doanh nhân, Musk có thể nhận được nhiều ân huệ hơn nếu hợp tác chặt chẽ với Donald Trump. Nhiều lời hứa khi tranh cử của Trump phù hợp với các yêu cầu về lợi ích của Musk.

- Bãi bỏ chính sách khuyến khích xe điện của Tổng thống Biden. Điểm này liên quan trực tiếp đến Tesla.

Trump từng hứa sẽ bãi bỏ chính sách khuyến khích xe điện của chính quyền Biden nếu tái đắc cử. Ông tin rằng chính sách này sẽ gây ra tác động không cần thiết đến ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ, gây tổn hại đến lợi ích của công nhân ô tô Mỹ và mang lại lợi ích cho các công ty ô tô Trung Quốc.

Elon Musk và con trai X xuất hiện trong bức ảnh gia đình của ông Trump sau chiến thắng bầu cử. Ảnh: Kai Trump.

Về lý thuyết, Musk có thể phản đối kế hoạch hủy bỏ việc triển khai xe điện, nhưng chiến lược có nhiều khả năng xảy ra hơn của ông là sử dụng vị trí của mình có được sau bầu cử để tác động đến các cơ quan quản lý nhằm giảm bớt các hạn chế đối với việc giám sát công nghệ lái xe tự động của Tesla hoặc duy trì chính sách Tín chỉ Carbon đã mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho Tesla.

Chúng ta biết rằng Tín chỉ Carbon đã trở thành phần quan trọng tạo nên lợi nhuận của Tesla, chiếm 1/3 tổng lợi nhuận của hãng. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ đã liên tục điều tra sự an toàn của hệ thống lái xe tự động hoàn toàn của Tesla. Đối mặt với môi trường pháp lý như vậy, Musk đã thúc đẩy chính phủ nới lỏng các yêu cầu pháp lý đối với công nghệ lái xe tự động và thậm chí còn thúc đẩy việc thành lập hệ thống luật quốc gia để thay thế những quy định chưa đồng đều hiện nay của các tiểu bang.

Ngoài ra, Musk có khuynh hướng ủng hộ đề xuất của đảng Cộng hòa về việc loại bỏ các thuế cho người tiêu dùng mua xe điện. Khoản thuế này, có thể lên tới 7.500 USD, thực sự mang lại lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh của Tesla nhiều hơn.

-Hạ cánh trên sao Hỏa sắp đến gần: Musk rất không hài lòng với quyết định của NASA về việc thực hiện kế hoạch thám hiểm sao Hoả đặt sau cuộc đổ bộ lên mặt trăng. Ông từng cho rằng khả năng hạ cánh xuống sao Hỏa và thậm chí cả sự sống sót trong tương lai của nhân loại đều phụ thuộc vào chiến thắng của Trump. Trump từng đề xuất cắt giảm quy định của chính phủ và nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng một khi trở lại Nhà Trắng, ông sẽ thúc đẩy toàn diện kế hoạch đưa phi hành gia Mỹ lên sao Hỏa, trùng khớp với kỳ vọng của Musk.

-Giá trị thương mại của X sẽ được nâng cao đáng kể: Trong quá trình Musk ủng hộ việc Trump đắc cử, X chắc chắn đóng vai trò cốt lõi trong việc "xây dựng chương trình nghị sự". Một khi chiến dịch này thành công, tầm ảnh hưởng của X với tư cách là nền tảng phổ biến thông tin sẽ trở nên không thể lay chuyển. Sau khi Trump nhậm chức, ông ta có thể một lần nữa điều hành đất nước thông qua MXH X (Twitter), điều này cũng sẽ nâng cao đáng kể giá trị thương mại và vị thế thị trường của X.

-Tham gia cải cách cơ cấu nhà nước: Trump đề xuất bổ nhiệm Musk vào vị trí "Bộ trưởng cắt giảm chi phí", dù Musk phủ nhận mình có tham vọng chính trị, nhưng vai trò này có thể mang lại lợi ích đặc biệt về thuế ưu tiên lên tới hàng chục tỷ USD cho Musk. Nếu Trump thực hiện các chính sách giảm thuế thu nhập và các loại thuế khác đối với các tỷ phú, Musk sẽ có thể được hưởng nhiều khoản giảm thuế đáng kể hơn, đây mới là một lợi ích kinh tế thực sự.

Musk áp dụng thành công mô hình kinh doanh vào bầu cử

Các vấn đề xã hội không đơn thuần có thể được giải quyết bằng công nghệ. Việc lạm dụng công nghệ có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Khi chủ nghĩa tư bản sử dụng công nghệ, nguyên tắc đầu tiên thường là theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Khi đế chế công nghệ mà Musk tâm huyết xây dựng đối mặt với cơn khủng hoảng sinh tử, Musk đã đặt cược vào Trump.

Trump là một nhà tư bản Mỹ điển hình, quen chiếm ưu thế trong mọi tình huống. Và Musk là một người khổng lồ trong ngành công nghệ, Musk cũng thống trị thế giới với tư thế mạnh mẽ và khí phách vang dội, đồng thời tài sản cá nhân của anh vượt xa Trump.

Điểm giao thoa tiềm năng giữa họ không nằm ở sự chồng chéo trong kinh doanh mà ở chỗ liệu Musk có thách thức sự độc quyền của Trump trong việc thu hút sự chú ý của người dân Mỹ hay không. Dù ở chức vụ hay kinh doanh, Trump luôn khao khát được chú ý. Vì vậy, khi Musk làm việc với Trump, anh ta có thể thiết lập được mối quan hệ tinh tế và hài hòa bằng cách duy trì những đặc điểm riêng biệt của mình và không để vô tình vượt qua ranh giới.

Bằng cách này, Tesla có một nền tảng vững chắc cho sự phát triển và tăng trưởng của mình. Ít nhất trong 4-5 năm tới, công ty này vẫn có thể dẫn đầu thế giới.

Những người hâm mộ Musk coi tính cách đặc biệt của ông là nền tảng cho sự thành công của ông. Nhiều lời khen ngợi Musk đã trở thành những ngôn luận "thành công học" trống rỗng. Nếu các doanh nhân hoặc người hâm mộ thực sự muốn học hỏi từ Musk thì bất kỳ nguồn cảm hứng hữu ích nào cũng không phải về tính cách mà là về mô hình kinh doanh. Musk đã áp dụng thành công mô hình kinh doanh của mình vào quá trình bầu cử tổng thống Mỹ.

Là người giàu nhất thế giới và kiểm soát nền tảng mạng xã hội chính thống, Musk có đủ nguồn lực tài chính, năng lượng và tầm ảnh hưởng để giúp Trump thắng cử. Một lý do không thể bỏ qua là Trump có thể giúp Musk và sự giúp đỡ ở đây là hai bên cùng có lợi.

Tất nhiên, Musk và Trump có những ý tưởng và giá trị giống nhau ở nhiều khía cạnh. Nhìn vào bản chất của vấn đề, lợi ích của họ cuối cùng đều hội tụ. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, Trump đã nhắc đến tên Musk 11 lần và ca ngợi ông là "siêu thiên tài".

Trước chiến thắng của Trump, Musk đã phấn khích đến mức không thể ngủ được suốt đêm ngày mùng 6. Có bạn trên mạng nhắn tin cho Musk, "Elon, anh đang ngủ à? Tôi cá là anh đang vô cùng phấn khích". Musk nhanh chóng trả lời rằng: "Tôi rất muốn ngủ, nhưng ứng dụng này (sự chiến thắng) luôn đánh thức tôi dậy ".