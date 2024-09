Newsweek: Phản ứng chậm của ông Putin hay cơ hội từ trận Kursk?

Binh sĩ Ukraine ở thành phố Prokovsk, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Theo Newsweek, sau những bất ngờ ban đầu gây ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính các đồng minh của Ukraine bằng cuộc tấn công vào Kursk, giờ đây Ukraine đang đối mặt với những câu hỏi khó về cuộc tiến công của Moscow về phía thành phố Pokrovsk ở Donetsk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết trong tuần qua, lực lượng Nga tiếp tục có những "tiến bộ chiến thuật quan trọng" về phía đông nam Prokovsk - một trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng đối với quân đội Ukraine.

Nhóm Tình báo Xung đột ủng hộ Ukraine đã cho biết cùng ngày rằng tình hình ở hướng Pokrovsk ngày càng trở nên "nguy hiểm" đối với các lực lượng của Kiev.

Mặc dù đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị quân đội nước ngoài chiếm đóng kể từ Chiến dịch Barbarossa của Đức Quốc xã vào năm 1941, một trận "Chiến dịch Kursk" thứ hai diễn ra tám thập kỷ sau trận đầu tiên vào năm 1943, song ông Putin lại đang tập trung vào thành phố Prokovsk trên mặt trận Donetsk.

Phương Tây cho rằng ông Putin không điều động lực lượng từ mặt trận phía đông ở Ukraine tới Kursk, mà đã sử dụng lính nghĩa vụ để phản công — dù điều này đã bị Kremlin phủ nhận. Trong khi đó, lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine vẫn nguyên vẹn.

Nico Lange, trưởng phòng tham mưu của Bộ Quốc phòng Đức cho đến năm 2022, nhận xét: "Ông Putin đang cố gắng sử dụng lực lượng từ nơi khác, hoặc ông ấy chỉ đơn giản là nói, 'OK, hãy giải quyết Kursk sau — nhưng bây giờ Pokrovsk quan trọng hơn'" - Newsweek trích lời Lange.

Lange, học giả thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), cho biết có thể mất vài tháng để đánh giá xem cuộc tấn công của ông Zelensky vào Kursk có thành công hay không và mặc dù hoạt động của Kiev có vẻ được lên kế hoạch tốt, nếu mục tiêu là để tiến vào Nga nhằm phân tán lực lượng của ông Putin khỏi Pokrovsk, "thì điều đó chưa hiệu quả."

Còn theo Nicolò Fasola, tác giả của cuốn sách Reinterpreting Russia's Strategic Culture: The Russian Way of War (Diễn giải lại Văn hóa chiến lược của Nga: Binh pháp của Nga), cuộc xâm nhập của Ukraine đã tạo ra một số lợi ích cho ông Putin

"Để cuộc xâm nhập hiệu quả, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine phải bị chuyển từ (miền đông) Ukraine, điều này đã cho phép lực lượng Nga đạt được những lợi ích lãnh thổ trên Donbass," ông nói với Newsweek, đề cập đến khu vực miền đông Ukraine chủ yếu do Nga kiểm soát bao gồm vùng Donetsk.

Cuộc xâm nhập Kursk có thể đã làm thay đổi chiến trường nhưng việc ông Zelensky phân bổ một số lực lượng tinh nhuệ nhất của mình có nguy cơ bị kéo dài quá mức.

"Ukraine đã đánh cược ở Kursk bằng cách sử dụng lực lượng dự trữ hạn chế và cũng rút một số đơn vị khỏi tuyến để tham gia vào chiến dịch," John Hardie, phó giám đốc Chương trình Nga của Quỹ Bảo vệ Các nền Dân chủ (FDD), cho biết. "Thời gian sẽ cho thấy liệu điều đó có thành công hay không."

Việc hao mòn các lực lượng và thiết bị dự trữ của Ukraine là "rõ ràng là một rủi ro, đặc biệt nếu các đơn vị đó bị cắt đứt hoặc bị bao vây," ông nói với Newsweek.

Cho đến nay chưa có tổn thất thiết bị lớn của Ukraine ở Kursk nhưng "những tổn thất sẽ tăng lên theo thời gian, điều đó rõ ràng," Hardie nói.

"Rủi ro đối với Ukraine không chỉ là những đơn vị đó không có sẵn để phòng thủ ở nơi khác" - ông nói. "Mà họ có thể bị hao tổn và vấn đề về khả năng lực lượng của họ có thể trở nên tồi tệ hơn".

Theo Fasola, với Ukraine, "các lợi ích lãnh thổ hiện tại còn quá hạn chế để cân bằng với tổn thất lãnh thổ ở Donbass trên bàn đàm phán," Fasola nói.

Các yếu tố khác định hình các cuộc đàm phán giả định này bao gồm ai sẽ ở Nhà Trắng để đưa ra quyết định về viện trợ tiếp tục cho Kiev, cũng như khả năng Ukraine có thể bổ sung quân đội của mình hay không theo một dự luật huy động được thông qua vào tháng Tư.

Nhưng Nga cũng đang đối mặt với những tổn thất lớn và Bloomberg đã báo cáo vào tháng này rằng điều này có thể thúc đẩy Nga xem xét một thông báo tuyển quân mới trước cuối năm.