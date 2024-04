Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm nay thứ Sáu 19/4, nhà ngoại giao hàng đầu Nga nhấn mạnh rằng Moscow không tin tưởng vào giới lãnh đạo ở Kiev.



"Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng – không giống như câu chuyện ở Istanbul – chúng tôi sẽ không tạm dừng giao tranh trong suốt quá trình đàm phán. Quá trình này phải tiếp tục", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng tuyên bố không đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi cần tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng tôi cho thấy sự sẵn sàng đàm phán không chỉ để trưng bày. Đây thực sự là sự thật, nhưng nói chuyện với Zelensky là vô nghĩa vì nhiều lý do".ow. This is indeed the truth, but talking to Zelensky is pointless for many reasons," he said.

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng trở ngại lớn cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào là ông Zelensky "cấm đàm phán" với chính quyền hiện tại ở Moscow. Zelensky đã ký một sắc lệnh vào mùa thu năm 2022, cấm chính phủ Ukraine tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông Lavrov nhấn mạnh, thực tế trên thực địa đã thay đổi "đáng kể" kể từ thời điểm các cuộc đàm phán ở Istanbul diễn ra và "những thực tế đó phải được tính đến".

Ông nói rõ rằng ông không chỉ nói về tình hình ở tiền tuyến, nơi các lực lượng Nga gần đây đang đạt được nhiều lợi ích, mà còn về thực tế là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các Vùng Kherson và Zaporozhye, đã trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022 đồng ý sáp nhập vào Nga, và hiện là một phần của đất nước theo đúng Hiến pháp. Nhà ngoại giao nhấn mạnh: "Mọi người nên hiểu rất rõ điều này".

Ông Lavrov cho biết Moscow "hoàn toàn rõ ràng" rằng Kiev và những người ủng hộ phương Tây "không hiểu điều này và... thậm chí không sẵn sàng tìm kiếm bất kỳ thỏa hiệp giả định nào".

Kể từ cuối năm 2022, Zelensky đã quảng bá cái gọi là "công thức hòa bình" của mình, trong đó kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền và trả tiền bồi thường cũng như thành lập tòa án tội ác chiến tranh.

Ngoại trưởng Nga một lần nữa thẳng thừng bác bỏ kế hoạch này, gọi đây là "tối hậu thư" không đưa ra giải pháp thay thế nào.

Hai bên đã không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ cuộc gặp ở Istanbul vào cuối tháng 3 năm 2022. Nga, ban đầu bày tỏ sự hài lòng với kết quả của cuộc gặp và rút lực lượng khỏi ngoại ô Kiev như một cử chỉ thiện chí, sau đó đã cáo buộc Ukraine rút lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng nước này đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev.