Nga báo động vì máy bay không người lái Ukraine xâm phạm không phận, tấn công Belgorod, Volgograd

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd của Nga ngày 3/2/2024. Ảnh:Sternenko/Telegram

The New Voice of Ukraine đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm ở Liên bang Nga, đặc biệt, một máy bay không người lái đã nhắm vào vùng Belgorod và 11 chiếc khác nhắm vào vùng Volgograd.

Theo đó, hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công và tiêu diệt tất cả máy bay không người lái tham gia cuộc tấn công đêm mùng 7 rạng sáng 8/3.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cùng ngày cho biết, người Nga đã tấn công miền nam và miền đông Ukraine đêm qua và rạng sáng nay, sử dụng một tên lửa phòng không dẫn đường S-300, hai tên lửa dẫn đường Kh-59 và 37 máy bay không người lái tấn công Shahed. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 33 máy bay không người lái của Nga.

"Kết quả của những nỗ lực phòng không là 33 máy bay không người lái Shahed đã bị bắn rơi ở các tỉnh Kirovohrad, Odessa, Kherson, Mykolaiv và Kharkov", tuyên bố của Không quân Ukraine cho hay.



Theo Pravda, người Nga đã phóng máy bay không người lái từ Crimea do Moscow kiểm soát.

Các đơn vị phòng không và nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Không quân cũng như các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Giữa bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các máy bay không người lái đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường, Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 10.000 UAV để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga.

Thông tin trên được đưa ra hôm thứ Năm 7/3 khi Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps đến thăm Kiev.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đang chi thêm 125 triệu bảng Anh (160 triệu USD) cho “máy bay không người lái tiên tiến”, nâng tổng gói thầu máy bay không người lái dành cho Ukraine lên 325 triệu bảng Anh.

Một tuyên bố cho biết, số tiền này sẽ giúp cung cấp hơn 10.000 máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Ukraine trong suốt cả năm.

Lô hàng hầu hết sẽ là máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất, cũng như máy bay không người lái tấn công một chiều, máy bay không người lái giám sát và hàng hải.

"Chúng tôi đang tăng cường cam kết trang bị cho Ukraine những máy bay không người lái mới tiên tiến nhất từ ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới của Vương quốc Anh”, ông Shapps cho biết trong chuyến thăm thứ 3 tới Ukraine khi ông gặp người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Anh cho biết họ đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 7 tỷ bảng Anh cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Anh cũng đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đồng thời là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho quân đội Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau trong cuộc xung đột với Nga để "phá hủy và làm hư hại hàng nghìn thiết bị và phương tiện" của đối phương.

Kiev, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí và do đó, đang ở thế yếu trong cuộc xung đột với Nga - lực lượng đang giành được những thắng lợi gần đây trên chiến trường.