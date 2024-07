Nga bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong một tháng kể từ ngày 1/7.

Hội đồng Bảo an là cơ cấu thường trực của Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hàng tháng, chức chủ tịch Hội đồng Bảo an được luân chuyển từ nước này sang nước khác. Hàn Quốc đã chủ trì HĐBA trong tháng Sáu.



Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Đại diện thường trực của Nga tại tổ chức thế giới Vasily Nebenzya cho biết Nga đã lên kế hoạch cho ba sự kiện quan trọng trong thời gian làm Chủ tịch HĐBA.

Một sự kiện trong số đó là cuộc tranh luận cởi mở về hợp tác đa phương nhằm xây dựng một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn. Cụ thể tại cuộc họp này Nga sẽ nêu ra vấn đề về một “phương trình an ninh” toàn cầu mới. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 16/7.

Cuộc tranh luận mở về chủ đề giải quyết tình hình Trung Đông dự kiến diễn ra vào ngày 17/7.

Cả hai cuộc gặp vào ngày 16 và 17/7 dự kiến đều sẽ do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì. Hiện vẫn chưa rõ tình hình sẽ ra sao với việc cấp thị thực Mỹ cho người đứng đầu Bộ Ngoại giao và phái đoàn của ông. Chẳng hạn hai năm trước, khi Bộ trưởng tham gia kỳ họp Đại hội đồng, thị thực chỉ được cấp cho các nhà ngoại giao Nga vào phút chót. Trong nhiệm kỳ chủ tịch gần đây nhất của Nga (vào tháng 4 năm ngoái) bất chấp việc Moscow tuân thủ mọi mọi thủ tục, Mỹ đã không cấp thị thực cho các nhà báo Nga dự kiến đi cùng ông Lavrov.



Vào ngày 19/7, một trong ba sự kiện quan trọng khác trong nhiệm kỳ chủ tịch của Nga dự kiến diễn ra là cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an về hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, cụ thể là CSTO, CIS và SCO.

Bên cạnh những vấn đề khác, trong thời gian Nga giữ chức Chủ tịch HĐBA LHQ cũng có thể diễn ra cuộc thảo luận về tấn công tên lửa của quân đội Ukraine bằng tên lửa ATACMS của Mỹ vào bãi biển ở Sevastopol, Đại diện thường trực của Nga lưu ý.