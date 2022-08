Nga cảnh báo việc kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cực kỳ nguy hiểm

Khói bốc lên khắp thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Igor Vishnevetsky, Phó cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí và phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga nói: "Nếu muốn đến nhà máy hạt nhân, họ sẽ phải đi qua Kiev. Điều này là rất nguy hiểm vì họ sẽ phải băng qua chiến tuyến. Đây là một rủi ro lớn bởi các lực lượng vũ trang Ukraine vô cùng khó lường".

Hôm 15/8, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết tại New York rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tự tin họ có đủ năng lực hậu cần và an ninh để có thể hỗ trợ bất kỳ sứ mệnh nào của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới nhà máy Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Vishnevetsky nói rằng bất kỳ sứ mệnh nào như vậy đều không thể "phi quân sự hóa" nhà máy theo yêu cầu của Kiev vì động thái này chỉ có thể "đảm bảo cho IAEA".

Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở thành phố Energodar thuộc tỉnh Zaporizhzhia và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này từ giữa tháng 3. Hiện tại, nhà máy đang hoạt động khoảng 70% công suất và được vận hành bởi các kĩ thuật viên Ukraine.

Vài tuần qua, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích nhằm vào cơ sở này. Ông Guterres cảnh báo, các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia có thể "dẫn đến thảm họa kinh hoàng gấp 10 lần thảm họa hạt nhân Chernobyl".