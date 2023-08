Tỷ lệ thương vong được phản ánh qua việc phá hủy một số lượng lớn vũ khí Ukraine, theo bản tóm tắt được công bố hôm nay 4/8.



Hơn 4.900 vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy trong cùng khoảng thời gian, 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 'xe tăng bánh lốp' AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, báo cáo nêu rõ.

Lính Ukraine điều khiển xe tăng ở mặt trận Donetsk. Ảnh: RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, thiệt hại của Ukraine bao gồm 747 khẩu pháo và súng cối, trong đó có hàng chục khẩu nhận được từ Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức. Các bản cập nhật là một phần trong các cuộc họp giao ban thường xuyên của Moscow về tình hình tiền tuyến.

Các nước ủng hộ Kiev đã cung cấp hàng chục phương tiện bọc thép, bao gồm cả xe tăng, cho cuộc phản công mùa hè, được báo chí quảng cáo là cơ hội lớn để giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Hai tháng sau, các quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây thừa nhận rằng Ukraine chỉ đạt được những lợi ích nhỏ trong khi phải trả giá đắt.

Giới lãnh đạo Ukraine đã đổ lỗi cho những kết quả không mấy khả quan là do các nước phương Tây họ đã không gửi kịp thời sự hỗ trợ quân sự cần thiết. Một số quan chức cho rằng việc cung cấp vũ khí nhanh hơn sẽ cho phép Kiev tiến hành chiến dịch trước khi quân đội Nga cố thủ.

Moscow cho rằng Mỹ và đồng minh không quan tâm đến mạng sống của binh lính Ukraine và sẵn sàng đẩy Kiev vào cuộc chiến với Nga “đến người Ukraine cuối cùng”. Chính phủ Nga tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm lớn hơn mà Mỹ phát động để bảo vệ quyền lực toàn cầu đang suy yếu của mình.

Hôm qua, Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jeremy Ryan Slate, cũng thừa nhận thiệt hại của Ukraine: “Quân đội Ukraine đang ở trong tình trạng khủng khiếp. Từ những gì đã có một năm trước bây giờ chỉ còn lại bộ khung. Chúng tôi tính rằng người Ukraine đã mất từ 300 đến 350 nghìn người, thậm chí có thể nhiều hơn", ông nói.

Macgregor giải thích rằng cuộc phản công của Ukraine đã bị đánh bại, mặc dù có nguồn cung cấp trang bị vũ khí khổng lồ của NATO, hậu quả là tổn thất lớn về nhân sự. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine sẽ sớm không có khả năng tiếp tục chiến sự.

Theo đại tá này, chế độ Kiev phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng do thiếu cấp bách đạn pháo, đạn xe tăng và vũ khí hạng nhẹ. Trong khi đó Nga đã thành công trong việc điều hành tổ hợp công nghiệp quân sự để sản xuất tất cả các thiết bị cần thiết cho quân đội Nga.